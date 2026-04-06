Pachu Peña presentó a su novia, 19 años menor que él, y sorprendió a todos

A cinco meses de que se hiciera público su nuevo romance, el actor y humorista, Pachu Peña , compartió por primera vez con sus seguidores una imagen junto a su nueva pareja, Paula Paparella , en sus Instagram Stories.

En la postal se los ve muy elegantes, listos para asistir a un evento, y dejando en evidencia el gran momento que atraviesan como pareja. Recordemos que el ex Videomatch tiene 63 años en la actualidad, mientras que ella tiene 42.

También hay que destacar que el humorista estuvo 25 años en pareja con Felicitas Isse Moyano, madre de sus hijos: Benjamín, Iñaki, Olivia y Joaquina. Tiempo después, el amor volvió a tocar su puerta de la mano de Paula.

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Paula Paparella, por su parte, mantiene un perfil alejado a la exposición mediática. Trabaja en el mundo de la moda y la estética y es hija del reconocido estilista Leo Paparella.

Pachu Peña contó por qué su esposa lo echó de su casa luego de ganar un Martín Fierro

En su paso por La Noche Perfecta, Pachu Peña reveló algunas anécdotas que jamás había revelado. Se debe a que expuso que en una ocasión, luego de ganar el Martín Fierro, su esposa lo echó de su casa. Es por eso que ahondó en la anécdota y confesó qué fue lo que hizo para ganarse toda la bronca de ella.

Para meterlo en tema y a sabiendas de lo que hizo hace algunos años Sebastián Wainraich lanzó “La pregunta fuerte” y expuso que su esposa en más de una oportunidad lo echó de la casa por no volver a dormir luego de la entrega de los Premios Martín Fierro.

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Tras lanzar su risa característica, Pachu Peña confesó las razones por las que su pareja le armó el bolso para que se vaya de su casa. “Es verdad, más de una vez me pasó de quedarme dormido en el auto en un estacionamiento después de los Martín Fierro”, reveló sobre la razón por la que no volvió a su casa.

Fue así como entró en detalles para contar qué le había sucedido para tomar la decisión de no manejar hasta su hogar luego de la fiesta de los Martín Fierro: “Habíamos ganado, fuimos a la típica celebración después de la ceremonia. Y bueno, entre festejos y copas, me subí al auto y pensé: ‘No puedo manejar así’. Me quedé dormido ahí mismo”.

Qué hizo la esposa de Pachu Peña cuando lo vio llegar al otro día de la entrega de premios

Es por eso que cuando llegó a su casa al otro día su esposa lo estaba esperando bastante molesta, por lo que apenas llegó le sacó la “tarjeta roja” y lo expulsó de su casa. Como si todo esto no fuese suficiente, admitió que no le pasó en una, sino que en dos oportunidades.

Embed - LA VEZ QUE PACHU PEÑA NO VOLVIÓ A CASA: LA RAZÓN Y LA IMPLACABLE REACCIÓN DE SU ESPOSA

“En ambas ocasiones, no escuché ni llamadas ni mensajes. Me despertó un policía golpeando la ventanilla con la cachiporra. ¡No entendía nada! Me acomodé, salí como pude y llegué a casa tarde”, reveló Pachu Peña sobre cómo hizo en esas situaciones para retornar a su hogar.

Más allá de la polémica, Sebastián Wainraich lo bancó y remarcó la importancia de este accionar en un estado de ebriedad o con grados de alcohol en sangre más elevados de lo permitido. Es por eso que lo destacó como “Un buen ciudadano”, aunque su esposa no pensó lo mismo cuando lo vio llegar en ambas oportunidades.