Pampita admitió que hay algo que todavía no pudo superar del divorcio con Benjamín Vicuña

Pampita vive un momento en su vida muy feliz, volviendo a confiar en el amor y apostando por su nuevo marido, Roberto García Moritán, de quien siempre que puede se muestra muy enamorada. Sin embargo, hay cosas que todavía no ha podido sanar de su pasado y que tienen que ver con su ex relación con Benjamín Vicuña.

Pampita y el dolor de la ausencia de sus hijos

La modelo contó que le cuesta mucho estar separada de sus hijos y que para ella eso es algo antinatural, refiriéndose a los momentos en que ellos están con su padre.

“¿Cómo haces con los chicos? ¿Te pasó de sufrir los momentos de silencio?”, preguntó Zaira Nara y Pampita contestó a corazón abierto: “Me mata que no estén. No me voy a acostumbrar nunca a que finde por medio no estén o las vacaciones partirlas al medio”.

“Para mi, mis hijos naturalmente tendrían que estar conmigo todo el tiempo. Me gusta verlos, me gusta que estén, me gusta que haya ruido en la casa. No me parece algo natural que no estén la mitad del tiempo”, sostuvo.

“Me pierdo la mitad del tiempo de mis hijos por tener vidas separadas, me tengo que acostumbrar”, sostuvo y dijo que ahora que están en Chile con el papa los llama todo el tiempo.