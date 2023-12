Pampita contó cómo quedó su relación con la China Suárez tras su cruce

En ese contexto, Rodrigo Lussich reveló detalles que generaron polémica: "Hubo todo un operativo de logística para que no se cruzaran. Cuando le preguntamos a Pampita por la China, que ella siempre decía que era divina, que son familia, ahora ya no quiso hablar. Eso demuestra que algo ahí pasó". Además, la tensión se evidenció en un evento de una marca de perfumes donde no se saludaron.