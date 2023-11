Pampita contó la verdadera razón detrás de su inesperada mudanza: “Ya era la excusa”

"El departamento era muy grande. Pensábamos que íbamos a vivir todos juntos en la semana, pero los hijos de Rober, por la edad, en la semana no vienen tanto", reveló Pampita al ser consultada por Mirtha Legrand en La Noche de Mirtha (El Trece). Aunque inicialmente se especuló sobre problemas financieros, la modelo enfatizó: "No es que no podía pagar el alquiler, sino que se vencía".

Qué dijo Pampita sobre su mudanza reciente

La conductora explicó que la mudanza no fue una necesidad económica, sino una adaptación a la nueva dinámica de su familia con adolescentes más grandes. "Si hubieran mantenido el precio, me hubiese quedado, porque obviamente me da pereza mudarme. Pero bueno, ya era la excusa que subía el alquiler y que no venían tanto los chicos", añadió.

Pampita 2.jpg Pampita y Roberto García Moritán

Pampita subrayó que la decisión no fue impulsada por dificultades financieras, sino por una reorganización de su vida familiar. "Nos acomodamos a nuestra nueva realidad ahora con chicos más grandes, adolescentes, que vienen más el fin de semana", concluyó.

La conductora había compartido anteriormente en PH: Podemos Hablar (Telefe) la noticia de su mudanza, mencionando el aumento del alquiler como un factor. Ahora, en La Noche de Mirtha, aclaró los detalles y reiteró que la decisión no fue por necesidad económica, sino una elección consciente en respuesta a los cambios en la dinámica familiar.