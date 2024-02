Pampita lanzó un duro gesto "anti" China Suárez en medio de su separación

Qué hizo Pampita al ver una publicación sobre La China Suárez

La conductora reaccionó al ver una foto de Instagram, que hacía referencia a la ruptura del cantante y de la actriz. “Lauty Gram confesó su dolor por separarse de la China Suárez en una polémica carta abierta”, decía el posteo y Pampita desconcertó a los usuarios por dejar un “me gusta” en la publicación que hablaba de la ex del chileno.

like pampita 1.JPG Pampita dejó un like en un posteo que hablaba del presente sentimental de La China Suárez.

Aunque La China dejó en claro en una oportunidad que tenía una buena relación con Pampita, a la modelo se le escapó un like y no pasó inadvertido entre los usuarios, que comenzaron a comentar el posteo para que el resto note el gesto virtual de la conductora.

La cuenta Lo Más Popu hizo captura del like y se consultaron: “¿Por qué le ponía like?”. “Pampita puso me gusta”, “El me gusta de Pampita, jajaja”, “Pampita pone me gusta. Me muero muerta... Pensé que solo en los Facebook de mi barrio se veía esto”, “¿Qué hace el like de Pampita en la nota?”, expresaron los usuarios, impactados por el desliz de Pampita.