Para Kate Winslet, besar a Leonardo DiCaprio en Titanic fue una "pesadilla"

La actriz británica lo describe como una "pesadilla" debido a las tortuosas condiciones en las que se grabó, porque Leonardo DiCaprio "no paraba de reírse" y porque ella "no podía respirar con ese maldito corsé" que llevaba puesto.

Kate Winslet y un primer beso con Leonardo DiCaprio lleno de maquillaje

En una entrevista con Vanity Fair, Kate Winslet dijo que la escena del primer beso se filmó en un espacio de dimensiones muy reducidas y una pobre iluminación, por lo que se necesitaron hacer varias tomas del beso hasta que el director de Titanic, James Cameron, quedó satisfecho con el material que tenía. Además de una dificultad extra muy grande con el maquillaje.

Titanic es ahora el tercer film más recaudador en la historia del cine de Estados Unidos con 685 millones de dólares.

El problema era que la piel de Kate Winslet debía lucir blanca e inmaculada, de acuerdo a la moda de las chicas de clase alta a principios del siglo pasado. En cambio, Leonardo DiCaprio debía lucir como un sacrificado trabajador de la época, sin un dólar en el bolsillo, por lo que tuvieron que utilizar una especie de bronceador para cambiar su aspecto.

Entre toma y toma, Kate Winslet tenía que retocar ella misma su maquillaje y también el de Leonardo DiCaprio, ya que no cabía nadie más en esa zona del set. "Tenía a mano el maquillaje, las brochas, y la esponja. Y básicamente tenía que rehacer todo nuestro maquillaje", explicó la actriz.

El resultado fue un "desastre", en palabras de Kate Winslet. "Nos estamos dando el beso, y yo tengo un montón de maquillaje encima. Seguíamos besándonos... y yo acababa pareciendo que había estado chupando una barrita de chocolate con caramelo después de cada toma porque su maquillaje se desprendía sobre mí y se me pegaba todo", contó entre risas.

Los sacrificios de Kate Winslet y el recuerdo imborrable de Titanic

Además de esos problemas en medio de la filmación de una de las escenas claves entre Rose y Jack, una de las parejas románticas más recordadas de la historia del cine, Kate Winslet recordó que el "maldito corset" que llevaba puesto le oprimía tanto el cuerpo que prácticamente no le dejaba respirar.

Es por eso que aunque hay millones de personas que fantasean con besar a Leonardo DiCaprio como lo hizo Kate Winslet en Titanic, o tener un inicio de romance como ese (sacando el terrible final, claro), la actriz avisó que "no fue tan maravilloso como podría parecer".

Sin embargo, gracias a la magia del cine, en pantalla todo se vio perfecto. "Dios mío, es todo un romántico, ¿verdad?, no me extraña que todas las chicas del mundo quisieran besar a Leonardo DiCaprio", comentó la actriz británica de 48 años.

Es que a pesar de algunos percances, la actriz aclara que se siente "muy orgullosa" de una película que ha pasado de generación en generación y describe como algo "extraordinario" ver cómo todavía hay personas en todo el mundo que están "descubriéndola o viéndola por primera vez" después de 27 años en la pantalla.

"Creo que es esa película que sigue dando que hablar. Otras generaciones enteras de personas están descubriendo la película o viéndola por primera vez, y eso tiene algo de extraordinario", contó Kate Winslet.

Kate Winslet y el acoso por su cuerpo que sufrió tras la fama de Titanic

Pese al tremendo éxito de la película, que la convirtió en una de las estrellas principales del planeta, Kate Winslet se planteó dejar el cine tras rodar Titanic por culpa de los crueles comentarios sobre su físico.

“Es ridículo lo impactante, francos y críticos que eran los periodistas sensacionalistas conmigo. Yo todavía estaba averiguando quién demonios era y ellos mientras tanto se dedicaban a comentar mi talla, a intentar averiguar cuánto pesaba y a publicar la supuesta dieta que estaba siguiendo. Fue horrible y muy perturbador leer todo aquello”, se queja la actriz, que tenía 22 años en ese momento.

“Recuerdo que hubo un comentario en particular que me dejó en shock que aseguraba que si yo hubiera perdido unos cuantos kilos seguramente Leo se habría salvado (por la polémica escena de la puerta que salvó la vida de Rose). No entiendo por qué la gente hablaba constantemente de mi peso. Incluso me llamaban para hablar de ello. Creo que fue por aquel entonces cuando me gané la etiqueta de ser demasiado directa y respondona. Solo me estaba defendiendo”, explicó Kate Winslet.

Kate Winslet arrepentida de su desnudo en Titanic.

Por culpa de ese acoso por parte de los tabloides británicos, la actriz asegura que llegó a plantearse si debía probar suerte en Hollywood o permanecer lejos de semejante fama. “Solo pensaba que si en mi país, Inglaterra, eran capaces de decir todo esto sobre mí, qué no pasaría cuando llegara a América. Por no hablar del daño que hacen estos comentarios a tu autoestima. Me sentía muy sola. Por suerte ahora todo es muy diferente”, dice esperanzada.