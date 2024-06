Paul McCartney tocará en Argentina, el mensaje para sus fans: "Prepárense para rockear"

Este lunes Paul McCartney anunció que regresa a la Argentina como parte de su gira global “Got Back Tour”. El ex Beatle ofrecerá dos conciertos: uno en Buenos Aires -con producción de DF Entertainment y DG Experience- y otro en Córdoba -con una producción de DF Entertainment y En Vivo-.

El primer show está programado para el 5 de octubre en el estadio de River Plate , mientras que el segundo concierto tendrá lugar el 23 de octubre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba . Las entradas estarán disponibles para su compra a partir del miércoles 12 de junio a las 10 horas, a través de la plataforma All Access .

En su última gira, el músico interpretó tanto clásicos de su tiempo con The Beatles como temas de su carrera solista, lo que ofrece a los fans una experiencia nostálgica y vibrante. Y sin dudas las expectativas para estas presentaciones son altas, dado el éxito de sus espectáculos anteriores en el país. En su última visita, en 2019, McCartney llenó el Campo Argentino de Polo en el que presentó las canciones de su entonces último disco “Egypt Station”, entre muchos clásicos, con su enérgica actuación y carisma.

En lo que respecta a lo vivido en 2019, el concierto destacó por la versatilidad instrumental de Paul, quien no solo tocó su famoso bajo sino también la guitarra electroacústica, un ukelele, una mandolina y el piano. El repertorio incluyó éxitos de The Beatles, The Wings y canciones de su carrera solista. Durante la interpretación de “Blackbird”, McCartney se elevó en la plataforma del escenario, proporcionando un momento destacado tanto visualmente como a nivel musical.

Entre los momentos más emotivos estuvieron las dedicatorias a sus antiguos compañeros de banda. “Here Today” fue un homenaje a John Lennon y “Something”, interpretada con ukelele, estuvo dedicada a George Harrison. La noche cerró con una serie de clásicos de The Beatles como “Hey Jude”, “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” y “The End”.

El show concluyó con fuegos artificiales y papel picado, dejando una sensación de sorpresa y satisfacción entre los asistentes, que tuvieron la oportunidad de disfrutar de la música de uno de los músicos más influyentes de todos los tiempos.

En aquella oportunidad Paul había prometido volver a la Argentina, hecho que cumplirá en la última parte del año con su visita a Sudamérica en el marco de la gira, que incluirá además de las presentaciones ya citadas en la Argentina, actuaciones en el Estadio Centenario de Montevideo (Uruguay) el 1 de octubre, el 11 de octubre en el Estadio Monumental de Santiago (Chile) y el 27 de octubre en el Estadio Nacional de Lima (Perú).

Expectativas de los fans

Paul McCartney.jpg Paul McCartney anunció que vuelve a Argentina, hará dos presentaciones, el 5 de octubre en Buenos Aires y el 23 de octubre en Córdoba. Foto: Google.

Tras la confirmación de las fechas, y aún cuando no están en venta las entradas, ya son varios los fanáticos que están a la espera de que sume nuevos shows en cada uno de los lugares donde hay fechas previstas, a la vez que se sumen estadios en diferentes países que hasta el momento no figuran en el cronograma.