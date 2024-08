Paula Bernini contó cuál es su estado sentimental al volver de Corrientes

Bernini, sorprendida por la pregunta, respondió con humor: “Si ahora te digo que tengo pareja, se me cierran otras puertas, me estás comprometiendo”. A continuación aclaró que actualmente está sola y explicó cómo su dedicación al trabajo hace difícil mantener una relación.

Embed - ¿SOLA O ACOMPAÑADA? Paula Bernini le confesó a Mirtha cómo está su vida amorosa

“Estoy sola. Es difícil cuando te abocás tanto al trabajo”, aseguró la periodista. Bernini también compartió que sus parejas anteriores siempre la apoyaron y entendieron su estilo de vida. “Pero siempre digo que, las parejas que tuve, nunca demandaron, siempre acompañaron, entendieron mi estilo de vida, mi forma de ser. Me gusta poder viajar y escuché modelos como mi familia que no te digan ‘volvé, es mucho tiempo”, comentó.

Refiriéndose a su reciente experiencia en Corrientes, concluyó: “Yo estuve 65 días, esta vez, afuera. Es mucho tiempo, pero cuando no te reclaman se hace más fácil. Cuando te acompañan, cuando te empujan…”, cerró.

Así se pelearon en TN Rolando Barbano y Nacho González Prieto por el caso Loan

El caso Loan sigue siendo uno de los temas más debatidos en la actualidad en la Argentina, y las teorías alrededor de lo que le pasó siguen apareciendo y generando fuertes debates, que en ocasiones pueden llegar a ser peleas, como ocurrió en la pantalla de TN entre Rolando Barbano y Nacho González Prieto.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TeleBizarra/status/1808633789347778841&partner=&hide_thread=false Resumen de los tensos cruces de anoche entre Ignacio González Prieto y Rolando Barbano, luego de que "Rolo" cuestionara a "Nacho".



Recordemos que además de periodista, Ignacio es Magíster en Criminología, Diplomado en Ciencias Forenses y Profesor Universitario en la materia. https://t.co/YnNPeA0yIf pic.twitter.com/rBa8bZq6lB — TeleBizarra (@TeleBizarra) July 3, 2024

“Nos encontramos con que el tío del nene permanentemente subía fotografía de niños desconocidos... Benítez, lo que acabamos de mostrar. Lleno de nenes gauchitos, se le ponen... Qué lindos chicos le ponen abajo. Sí. Sí. Qué niño chico, qué dulzura, me gustaría tener un gauchito así, etc. Y Pérez también tiene fotografías, no con niños tan chicos, sino un poco más grandes. A la Justicia Federal, por lo que me contaron, no le cierra para nada. O no le termina de cerrar la hipótesis del accidente de tránsito”, arrancó diciendo González Prieto, quien además de periodista es licenciado en criminología.

“También digo, hay que tener cuidado con algo. Estamos hablando de muchas personas y de sus vidas privadas.Un rapto con fines sexuales tiene lógica de una persona atacando a Lohan. No pueden haber tantos. Tengamos cuidado con lo que decimos de los perfiles de cada uno. Yo opto por la precaución porque acá no tenemos ningún indicio concreto contra nadie. Y estamos hablando de muchas personas y de lo que publican en sus redes sociales. Y uno puede también publicar fotos de sus familiares y eso no te convierte en nada. Entonces, tengamos cuidado porque estamos hablando de personas”, le respondió Barbano.

“A ver, acá hay un tema de fondo. Podemos seguir discutiendo esto y podemos hacer un programa de 12 horas de continuado. Acá hay una cuestión de fondo. Yo no coincido con Rolando con lo que dijo hace un rato. Porque acá lo primero que hay que hacer es perfilar a la gente. Esto no significa que nosotros estemos acusando de ser pedófilos a todos los detenidos”, contestó el periodista de TN.

Loan.jpg La desaparición de Loan sigue preocupando al país

“Como segundo punto, uno tiene que perfilar siempre a las personas que están involucradas en un proceso criminal. Pero vos los podés perfilar y los delitos contra la integridad sexual tienen esta característica. Lógicamente que si los secuestraron a un nene con una intención sexual, no lo iba a abusar uno solo”, agregó Prieto quien rápidamente empezó a enumerar casos similares como el de Ramoncito en Corrientes o el de Marito en Santiago del Estero. Además, contó que Enrique Prueger, experto en Criminalística aboga por esta teoría.

“Prueger fue uno de los que dijo que a Santiago Maldonado lo habían secuestrado”, le recordó Barbano. “Yo no lo voy a defender. Olvídate de Prueger, te lo saco a Prueger. ¿Vos querés investigar un caso de trata? ¿Cuántos grupos de trata puede haber en Corrientes? Uno, dos, tres, empezá a investigar al grupo, pregúntate quiénes son, y andá en búsqueda de las víctimas y de manera reiterada lo que se viene dando. Porque si empezás por la víctima y vas a ir en búsqueda del grupo, no lo vas a descubrir nunca”, cerró Prieto.