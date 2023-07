Paula Varela no se achicó y contó más datos del mal momento de Tini Stoessel y De Paul

Horas más tarde, Ángel de Brito salió a desmentir de forma rotunda esta información: "Paula Varela dice que están separados. A mí otra gente me dijo que no, que estaban tomando hoy mates lo más bien".

Tini y De Paul separados ! @socioseltrece — Paula Varela (@Palivarela) July 19, 2023

Por su parte, mientras que los protagonistas de la historia mantienen el hermetismo, la mañana de este jueves, Paula aportó más datos sobre la supuesta ruptura.

"Yo ya venía un poquito atrás de esta información. Hace días que ellos venían distanciados, peleados. No es que le habían puesto un punto final a la relación pero ellos vienen de muchas crisis y separaciones. Esta no es la primera y tal vez no sea la última", contó en Socios del espectáculo.

"Cuando ayer terminamos el programa, alguien totalmente protagonista de esta situación me lo termina confirmando. Ahora, me pasan información de este mismo momento, lo que está pasando en Madrid es que Tini fue a la casa de De Paul. Obviamente, ellos no hacen oídos sordos a estas cosas y ahora están juntos teniendo una conversación. Están teniendo una charla", continuó.

Dando más detalles sobre este encuentro, Varela sumó: "Esto es así. Ninguno de los dos está publicando nada (en las redes sociales) porque están en una situación de charla. Tal vez tengamos la noticia de una reconciliación. La charla es para hablar sobre esta distancia que tienen".

Finalmente, respaldando a su compañera, Mariana Brey aportó más data: "A partir de tu información de ayer, me comuniqué con el entorno más cercano a De Paul y lo que me decían es que él estaba muy deprimido, muy bajoneado. Me confirmaron que la distancia efectivamente existía, no me hablaron de una separación".

"Él no le habló demasiado a su familia sobre este tema. Camila Homs, su ex mujer y mamá de sus hijos, tampoco estaba enterada de nada. Sí me confirman que algo había pasado entre ellos en las últimas semanas que lo tenía muy bajoneado. Me hablaron de una crisis pero no de una separación", cerró la periodista.