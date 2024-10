Paulina Cocina se la jugó en el programa del novio de Lali Espósito y en las redes no la perdonaron

El intercambio comenzó cuando el novio de Lali Espósito le pidió que elija entre dos opciones culinarias: “¿Ceviche o chocotorta?”, a lo que Paulina respondió sin vacilar: “Chocotorta es la última en esta lista”. Ante la sorpresa del conductor, quien intentó entender su rechazo, la influencer se explayó: “No me banco que sea emblema de algo, una cosa que tiene galletitas. Chicos, por favor, cocinemos”, comentó. Agregó que, aunque las galletitas no le desagradan, su incomodidad radica en que este sencillo postre se haya convertido en un ícono de la gastronomía argentina.

Por los comentarios de Paulina Cocina sobre la chocotorta pic.twitter.com/CjZb0c4MTZ — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 29, 2024

Paulina Cocina explotó contra la Chocotorta

La influencer no dudó en expresar que, si bien en su página web se puede encontrar la receta de la chocotorta, ella nunca la preparó personalmente. “Seguro está en mi web porque debe posicionar en SEO. Pero no la hice yo. No me la banco”, comentó sin filtro. La reacción en el estudio fue inmediata, y Pedro, con su característico humor, aprovechó para bromear diciendo: “Teníamos un PNT de Chocolinas ahora”, refiriéndose a una publicidad del principal ingrediente del postre. Sin embargo, Paulina aclaró: “No tengo ningún problema con Chocolinas. Me encantan. Pero no es contra la chocolina, porque es una galleta”.