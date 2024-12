Pedro Rosemblat mostró el momento en que Lali Espósito conoció a su abuela

Pedro Rosemblat y Lali Espósito están viviendo un gran momento de amor juntos y no tienen problemas en mostrarlo en redes.

La relación entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat sigue dando que hablar, no solo por el amor que ambos comparten públicamente, sino también por las anécdotas que generan en su entorno familiar. La estrella pop no solo conquistó al periodista, a quien recientemente definió como "el amor de su vida," sino que también logró ganarse el corazón de su abuela, desplazando a Nicolás, el primo de Pedro, como el nieto favorito.

Mientras tanto, la pareja vive un gran momento. Lali Espósito, en una reciente entrevista con Susana Giménez, no dudó en expresar sus sentimientos hacia Pedro, describiéndolo como “espectacular” y confirmando que es “el amor de su vida.” La sinceridad de la cantante sobre su relación y su futuro fue uno de los momentos más comentados de la entrevista. Incluso, habló de sus pensamientos sobre la maternidad, señalando que “es algo que me aterra, pero si en algún momento lo siento, le daré importancia. Si no, está bien también”.

Lali 1.jpg Pedro Rosemblat y Lali Espósito

El gran momento de Pedro Rosemblat y Lali Espósito

Por su parte, Pedro, en una entrevista posterior, expresó su reacción ante las declaraciones de Lali: “¡Guau, qué fuerte! Bueno, es compartido, qué alegría, estamos contentos.” Además, bromeó sobre cómo Lali manejó la entrevista: “Mariana se sabe desenvolver perfectamente en esas situaciones. No hubo nada incómodo para mí. El protagonismo estaba centrado en el tema que sacó, y parte de su vida tiene que ver conmigo en este momento, así que cero nervios.”

Lali y Pedro también dejaron entrever cómo enfrentan las preguntas sobre el futuro, especialmente las relacionadas con la maternidad. Mientras que Lali se mostró reflexiva y abierta a lo que el tiempo decida, Pedro optó por alinearse completamente con su postura: “Me subordino a su discurso público, completamente,” comentó, dejando en claro el respeto mutuo que define su relación.