Pitty La Numeróloga reveló cómo reprogramar la energía

Entonces, Pitty encendió un carbó común y corriente con ayuda de los panelistas del programa y el humo empezó a inundar la mesa del programa. "Además, le puse incienzo, le podés poner vainilla, tu perfume, alguna colonia que tengas, lo pones al sol y haces una intención", continuó explicando.

Luego, para ir cerrando, explicó la importancia de contar con sal gruesa en la casa y utilizarla para ducharse con la finalidad de descargar malas energías. "Tiras la sal, te paras, abrís el agua y ahí automáticamente te descarga todo lo negativo, se va yendo y vienen cosas buenas para vos", explicó la experta en números.

Pitty La Numeróloga es una de las mayores especialistas del esoterismo, que ha hecho varias predicciones de los famosos, pero también de lo que les puede ocurrir a cada una de las personas basándose en los números. Durante el comienzo de un nuevo mes, la numeróloga reveló un tip para que todos conozcan cómo será el resto del año.

Embed - Pitty, la numerologa on Instagram: " Vibración Anual 2024 ¿Te gustaría saber qué es lo que te depara el 2024? Vas a sumar tu día, tu mes y el 2024 a 1 solo dígito y vas a saber cuál es el número que te acompaña, sabiendo que en el único momento que no lo descomponés es cuando te da el número 11. Ejemplo: 10/6/2024 7 + 8 15 = 1+5 =6 1: Va a ser un año de grandes comienzos, de desafíos, todo el año va a traer una gran renovación. 2: Vas a estar resolviendo temas en los afectos, vas a ser protagonista en el amor y sobre todo, vas a estar ordenando tu vida. 3: Vas a estar con propuestas de nuevos trabajos, sobre todo, de expansión, de nuevas realizaciones. Por ahí conoces a alguien. 4: te viene la venta de tu casa, el cambio de estructuras. 5: Vas a viajar, te vas a mudar y también después de mayo vas a tener una especie de suerte en las cosas que querés que sucedan. 6: Vas a tener la oportunidad de quedarte embarazada si estás buscando un bebé o de afianzar tu familia. 7: Vas a estar muy conectada con los afectos, con el amor y con las cosas pendientes. Por favor, tranquila, tranquil. No tomar decisiones apresuradas. 8: Vas a estar en un cambio muy importante que va a tener que ver con tu vida, transformándola en positivo y sacando tu mejor versión. 9: Viene el momento de gran evolución de la finalización de un ciclo. Ya dejando atrás todo eso que tenés pendiente. 11: Va a ser un año, un poco de crisis, pero de gran satisfacción y una evolución que no la vas a poder creer en tu propio beneficio. Contame qué número te tocó en este 2024 para saber qué es lo que te acompaña y sacar tu mejor versión. #pitty #pittylanumerologa #numerologia"