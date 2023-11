Pitty La Numeróloga reveló si Fátima Florez y Javier Milei serán padres

Milei Fatima Florez.jpg

No obstante, en diálogo con LAM de América, y en el marco de conocer cómo será la gestión del nuevo gobierno en base a los números, Pitty utilizó su conocimiento y predijo grandes cambios en la vida de Florez junto a Milei, los cuales comenzarían a partir del mes próximo.

Las predicciones de Pitty La Numeróloga

“No la veo haciendo teatro. La veo haciendo cositas, una, dos o tres cositas y chau. Por un tiempo creo que lo abandona, sí. Ella va a tener que decidir para qué lado va a querer ir. Ella tiene un muy buen año, empieza en diciembre”, arrancó diciendo la especialista en números.

Pitty, la numeróloga, predijo el futuro de Fátima Florez y Milei y avizoró una sorpresa - LA NACION - Google Chrome 2023-11-21 17-36-05.mp4 Pitty La Numeróloga lanzó predicciones para Milei y Florez

Además, no descartó la llegada de un embarazo para consolidar el amor entre los dos: “Yo creo que empieza a disfrutar a partir del mes 12. Y te voy a decir más, no me sorprendería que haga un tratamiento para ser mamá. Me parece que la vida de Fátima le pega un giro, empieza a ser protagonista”.