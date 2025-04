Polémica en Gran Hermano por el video del casting de Tato que se filtró en las últimas horas

Tato, oriundo de Montevideo, Uruguay, y con 28 años, se presentó como un hombre con alta autoestima, seguro de sí mismo, y con intenciones claras de destacarse. “Vengo de un ambiente conservador, del Opus Dei. Me encantan las mujeres, me encanta ir conociendo chicas nuevas y me cuesta mucho. Me aburro rápido. Con pensar en la idea de mucho tiempo, me asfixio”, relató en su casting, sin filtro.