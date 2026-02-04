Polémica por las cuchas para perros callejeros que armó Virginia Gallardo
La diputada nacional por Corrientes compartió en las redes sociales un video donde mostró el armado de cuchas para perritos de la calle con cartón y papel.
Virginia Gallardo compartió en sus redes sociales una iniciativa solidaria y se mostró armando cuchas de cartón para perros callejeros que luego repartió en diferentes puntos de Corrientes.
La diputada nacional se inspiró en la iniciativa de la senadora libertaria María Emilia Orozco y su equipo de juventud de Salta y llevó la acción a su Corrientes natal a quien representa en la Cámara de Diputados de la nación.
“Reciclamos los carteles de campaña para darles una nueva vida”, escribió la funcionaria en sus redes sociales junto a un video donde se ve el proceso de armado de las cuchas.
La acción, señala, es clave no solo para brindar un refugio y calor a los animalistos en situación de calle, sino limpiar la ciudad ya que para ello se utilizan carteles y afiches de campaña que tenían su propia imagen.
Críticas a las cuchas con cartón y papel
Pese a que la acción fue bien recibida por sus seguidores, otros cuestionaron el gesto de la diputada de grabarse. “El bien se hace, no se presume. Cuando hay cámaras de por medio, deja de ser caridad para convertirse en publicidad”, se lee en un comentario.
Mientras que otros remarcaron que un cartón o un afiche no puede perdurar en el tiempo sobre todo en días de lluvia. “Creo que a la reina de la sandía no estaría analizando correctamente que pasa con el cartón y la lluvia”, “de cartón no duran”, “llueve se queda sin casa el animalito, como tu pensamiento escaso de razón”.
Otros, por su parte, destacaron el gesto de Gallardo. “Seas de cualquier palo político. Cualquier persona que haga un bien para los animalitos es maravilloso”, escribieron.
