Polémica en Masterchef: un participante renunció en vivo mientras se disputaba el repechaje

Un periodista decidió dar un paso al costado en la instancia de reingreso al reality culinario: hasta el momento, se desconocen los motivos de su partida.

Se acerca el repechaje de " Masterchef Celebrity" por la pantalla de Telefe y, con el anuncio de nuevas incorporaciones de famosos al certamen, también surgieron bajas sorpresivas que despertaron polémica. Una de las más comentadas es la de Esteban Mirol , quien habría renunciado en vivo al reality culinario . De hecho, el periodista sorprendió así tanto a la producción como a la audiencia, aunque los motivos de su salida aún no fueron precisados.

La información se dio a conocer al aire de "LAM" (América TV), donde la panelista Julieta Argenta adelantó detalles sobre el repechaje en el ciclo comandado por Wanda Nara. Entre las novedades mencionó la incorporación de varias figuras al segmento de recuperación para quienes no pasaron de ronda en la competencia. Sin embargo, la noticia que más llamó la atención fue la supuesta renuncia del comunicador, cuyo desenlace aún genera especulaciones dentro del ambiente mediático.

La joven también detalló algunos de los nombres que se suman a esta etapa del certamen: mencionó que Evelyn Botto, Rusherking, Ariel Pucheta y Esther Boris estarán entre los participantes que competirán en la instancia. Según lo expuesto, algunos de ellos ingresan como reemplazos de exparticipantes que prefirieron no presentarse en esta nueva fase del envío .

Mirol El comunicador había quedado eliminado hacía poco.

Hasta el momento, ni Mirol ni la producción del programa brindaron declaraciones oficiales sobre las razones de la renuncia en vivo. La ausencia del periodista en la competencia alimenta especulaciones y comentarios en redes, mientras los fanáticos del ciclo esperan ver cómo se desarrolla el repechaje con las nuevas incorporaciones.

Las renuncias que generaron discordia en Masterchef

Lo cierto es que no se trata del primer escándalo que rodea a "Masterchef": Eugenia Tobal había dado un paso al costado enemistada con Germán Martitegui, de quien se quejó por haber formulado improperios durante una crítica a su platillo; y algo similar había sucedido con Valentina Cervantes, quien renunció a raíz de un pedido expreso de Enzo Fernández, que no quería quedarse solo con sus hijos en Inglaterra.

El chef apuntado por varios concursantes declaró que su faceta de duro es un personaje diseñado por la televisión, y que no condice con su verdadera personalidad fuera de cámara: "Es un programa distinto totalmente, está muy bueno, pero yo lo estoy pasando muy bien, me estoy divirtiendo. El clima dentro del estudio es de mucha diversión, es lo que veo. Yo casi no tengo contacto con los participantes. Uno termina haciendo lo que la gente espera que haga".