Polémica con Mauro Icardi por su rol en el cumpleaños de la hija de la China Suárez

Benjamín Vicuña , objetó que no le parecía una buena decisión y por ello se disipó la posibilidad de un festejo conjunto. El chileno había propuesta semanas atrás un lugar neutral de celebración que fuera en casa de alguno de ellos dos, en su defecto, pero la actriz no aceptó.

Yanina Latorre nuevamente se enfrentó a la China Suárez y Mauro Icardi

Ante las últimas noticias de la novela mediática del verano, quien no guardó silencio fue Yanina Latorre, la periodista de espectáculos es la mayor fuente informativa de estas situaciones y así lo mostró en sus historias de instagram ayer, además, dejando ver su enojo con lo trascendido. Mientras sigue de vacaciones en Miami, contó más detalles del cumple de Magnolia. Si bien Eugenia solo mostró detalles de la celebración, la panelista de LAM confirmó que Mauro Icardi tuvo un rol preponderante en el cumpleaños.

“Mauro llegó hoy y está haciendo un asado en su casa para la hija de la novia nueva y amigos. Si soy Wanda enloquezco”, comenzó su relato la panelista de LAM. Yanina apuntó sobre la actitud del futbolista apenas aterrizó en suelo argentino, luego de su viaje al exterior junto a la China Suarez.

Una novela sin fin, Mauro Icardi ¿vuelve a encender el escándalo con Wanda Nara?

“O sea, Mauriño, no le festejó a la hija, no le mandó ni un regalo. A Valentino, que cumplió después, nada de nada. Amooor. No mezcles. No podés hacer esto. Y si lo hacés al menos no lo muestres”, dijo y enfatizó: “Y sumale, que la Nipona, que es madre, en lugar de ayudar, sube todo para joder a Wanda y sus hijas (que deben sufrir de ver todo esto)”, continuó su descargo.

Además, sumó: “Una buena mina, ¿sabés qué haría? Le dice ‘hablá, llamalas, plantate en la casa, visitalas’. Pero no… Y si todo esto no pasa, no muestres nada. Todo es para provocar”, en referencia a la actitud de Eugenia China Suarez en este tema. Luego de ello, continuó compartiendo contenido relacionado al entramado judicial que envuelve a Mauro Icardi y Wanda Nara que, lejos de ver el final de la guerra, parece estar en su mayor punto conflictivo y en los próximos días se seguirá desarrollando.