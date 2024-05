Por qué Emmanuel se enojó de la peor manera con Nicolás en Gran Hermano

Es que mientras el peluquero estaba en el patio un grito de fuera de la casa lo sorprendió, y más aún cuando entendió que era en su contra, algo que le sumó más nervios a su ya precaria situación de cara a la gala de eliminación del domingo (que tiene la particularidad de ser positiva). Sin embargo, el joven participante no estaba solo en el patio, sino que también estaba Nicolás, quien no tardó en contarle a Florencia que habían gritado en contra de Emma.

Embed Emmanuel enojado con nicolas porque le dijo a flor lo que gritaron. #GranFuria #GranHermano pic.twitter.com/zDrMcGmjnG — Adrian Merro (@AdrianMerro) May 17, 2024

Qué le dijo Emmanuel a Nicolás en medio de su enojo

Y lejos de tomárselo bien, Emmanuel terminó explotando contra Nicolás por haber contado sobre el grito en su contra. “Ahora le vas a ir a decir lo que gritaron ahora de mí. Y también le pasas información allá a la otra. No lo digas”, arrancó enojado Emma.

“Si no es tuyo el grito, no lo digas. No lo digas. Bueno, boludo, pero no lo digas. Cuando griten ‘Nicolás te amo’, contáselo a todo el mundo. Cuando sea mío, no lo cuentes”, isistió el participante, quien al parecer está cansado de que domingo a domingo siga estando en vilo su continuidad

“¿No te das cuenta vos el daño que haces, Nico? Ya te lo dije, es la segunda vez que te digo lo mismo, amigo. Ya sos grande. Sos grande. Está bien. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Vos estás feliz porque no estás en placa. Y cuando te pueden salvar, te salvan. El que tiene 14 placas y que la pasas para el orto soy yo. Un mínimo de…”, cerró enojado Emma.

Emma 1.jpg Emmanuel de Gran Hermano

Qué dicen las encuestas sobre quién abandonará la casa de Gran Hermano

Este domingo es una jornada muy especial en Gran Hermano, y la dinámica del juego ha llevado a que las redes sociales ardan con especulaciones y votos. En esta ocasión, el usuario @fedeebongiorno, conocido por sus publicaciones sobre el reality, realizó una encuesta en X (anteriormente Twitter) para conocer a quién votarían los fanáticos del programa para que se quede en la casa.

Con el 37,1% de los votos, Aixa y Zoe quedaron como las menos votadas, lo que significa que la mayoría de los espectadores quiere que ambas abandonen el certamen. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. "Es la oportunidad de sacar a Zoe, no la desperdiciemos", "Virginia se podría haber ido hace rato", "Necesitamos que se vaya Zoe ya, voten bien", fueron algunas de las opiniones más destacadas.