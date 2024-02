¿Por qué la cantante Sia oculta su rostro?: sus fotos al natural sin peluca

Son pocas las veces que se la vio a Sia a cara descubierta y cuida muy bien de la aparición de su rostro en público, tanto que no figura en las portadas de sus álbumes a pesar de lograr varios éxitos internacionales para cumplir con su objetivo: no ser famosa siendo una estrella mundial. Pero, ¿por qué lo hace?

La carta de Sia para explicar su postura anti-fama

El 25 de octubre de 2013, poco antes de que saliera el álbum '1000 Forms of Fear', que incluye el exitoso sencillo Chandelier, Sia publicó en la revista Billboard su manifiesto anti-fama, que derivaría en su decisión de cubrir su rostro para proteger su privacidad de una forma muy particular con su peluca bicolor.

"Si alguien que no es famoso supiera lo que significa, nunca querría ser famoso. Imagínense a la típica suegra con opiniones duras y completamente desinformada. A eso súmenle todos los adolescentes con computadora del mundo y luego agréguenle la gente aburrida y aquellos cuyo trabajo es informar sobre la vida de las celebridades. Imaginen esa fuerza, ese monstruo criticándote todos los días", escribió.

sia.jpg

Según el portal australiano Who, la gota que colmó el vaso fue un incidente que vivió mientras tomaba un café con un amigo cercano. Sia le contó al New York Times para sostener su decisión: "Una vez, mientras mi amigo me decía que tenía cáncer, alguien se acercó y preguntó, en medio de la conversación, si podían tomarse una fotografía conmigo. ¿Me entiendes?".

Dueña de decenas de hits y de una vida con sinsabores

A Sia le sobra talento y lo demuestra en sus temas, pero para escapar de la fama decidió estar poco en el escenario y ser uno de los cerebros que hay detrás de muchos éxitos de Beyoncé, Rihanna o Britney Spears.

La cantante le dijo a James Corden en 2016: "Yo era alcohólica y drogadicta, recuperé la sobriedad y decidí que ya no quería ser artista porque estaba empezando a volverme un poco famosa y eso era desestabilizador en mi vida".

El misterio de la cantante sin rostro detrás de una peluca fue una nueva forma de expresión, de hacer sentir su música de una manera diferente. "¿Qué no existe en la música pop en este momento? Y eso era misterio. Pensé, hay fotos en Instagram de todo el mundo en el dentista", le explicó Sia al famoso conductor.

Embed

"Estoy tratando de tener cierto control sobre mi imagen. Se me permite mantener un mínimo de privacidad. Pero también me gustaría que no me destrocen o que la gente observe cuando engordo o quito diez libras o tengo una extensión de cabello fuera de lugar o mi cabello falso. Si el bronceado es malo. La mayoría de la gente no tiene por qué estar bajo esa presión, y a mí me gustaría ser uno de ellos", contó en otra nota.

Sia, una precursora contra los haters

Cuando la fama empezó a hacerle daño, Sia decidió retirarse como cantante y escribir canciones para otros artistas. De hecho, la exitosa canción 'Titanium' estaba originalmente destinada a Alicia Keys. Sin embargo, David Guetta decidió utilizar la demostración original con la voz de Sia. Y se convirtió en un éxito a nivel mundial.

sia 2021 videoconferencia del Panel Mujeres Rompiendo Barreras durante el Festival de Cine de Sundance en 2021..jpg Sia sin peluca durante una videoconferencia del el Festival de Sundance en 2021.

En algunas entrevistas Sia contó que en realidad le gusta permanecer en el anonimato ya que le gusta “ir a Target (unos grandes almacenes muy famosos) y comprarme unos pantys si me da la gana o necesito urgentemente un baño y como no encuentro ninguno me paro en un lateral de la carretera...nadie me estará siguiendo con las cámaras para conseguir una foto”, expresó en el programa de Ellen DeGeneres.

En otra entrevista, Sia aseguró que oculta su cara para divertirse y por privacidad, así puede salir a las calles sin necesidad de seguridad y dijo que pasear libremente por las calles es un “verdadero lujo”. “No quiero ser reconocible ni tener visibilidad. No quiero que se me critique en internet por la pinta que tengo”, añadió.

sia-sin-su-peluca-es-impresionante-preciosa-una-l-2-29102-1490356418-9_dblbig.jpg ¿Por qué la cantante Sia oculta su rostro?

Una crisis que la puso al borde de la muerte

"No quiero ser famosa o reconocible. He estado escribiendo canciones para las estrellas del pop durante un tiempo, me he convertido en amiga suya, veo cómo es su vida y no es algo que quiera para mí", explicó Sia, quien vivió momentos de crisis muy fuertes y experiencias límites.

La más dura fue en 2010, cuando la cantante reservó una habitación de hotel con la intención de quitarse la vida. Así se lo contó a la revista Rolling Stone: "Debió haber una parte de mí que realmente quería vivir, porque en ese momento pensé: 'Hay un mundo ahí fuera y no soy parte de él. Pero tal vez me gustaría serlo'".

sia-celine.jpg Sia junto a Celine Dion, en una foto que subió a su Instagram.

Sin embargo, en los últimos años, Sia estrenó su cuenta de Instagram y actualizó regularmente su perfil, aunque con pocas fotos de ella a cara descubierta.

Recién a partir del 2020, la cantante comenzó a mostrar su rostro. Algunos ejemplos son la imagen que colgó en la boda de su manager y amigo David Russell, el cual lleva a su lado desde hace más de 15 años, u otra en la que aparece sentada junto a Celine Dion, tomada durante la época de Chandelier o incuso antes.