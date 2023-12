Espectáculos La Mañana Céline Dion Céline Dion ya no puede mover los músculos, ¿de qué se trata su terrible enfermedad?

Es una condición neurológica degenerativa para la que, hasta el momento, no existe cura. Cuál es el pronóstico de Céline Dion según la ciencia y por qué preocupa su estado de salud.







En las últimas horas una noticia colmó al mundo del espectáculo y la música de tristeza: Céline Dion (55) ha perdido el control de sus músculos. La artista y cantante canadiense padece el Síndrome de Persona Rígida (SPR) y en las últimas semanas su estado general de salud se ha deteriorado.

Céline Marie Claudette Dion –tal es su nombre completo– nació el 30 de marzo de 1968 en la ciudad de Charlemagne, en Canadá. Reconocida mundialmente por su amplio registro vocal, por la balada "My heart will go on" de la película Titanic (1997) de James Cameron, es la artista canadiense y la cantante francófona más exitosa de la historia.

En diálogo con el portal canadiense 7 Jours, su hermana Claudette –que también se dedica a la música– dio detalles del estado de salud de la artista multipremiada con premios Grammy. “Hay algunas personas que han perdido la esperanza porque es una enfermedad que no es muy conocida. Recibe tantos mensajes, regalos, crucifijos benditos. Trabaja duro, pero ya no tiene el control de sus músculos. Lo que me más duele es que ella siempre ha sido disciplinada”, remarcó la mujer de 75 años.