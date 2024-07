Por qué Marina Calabró no quiere hablar de la salud de Jorge Lanata

“El viernes vi que circulaba la noticia de la intubación, estoy en contacto con Elbita. A mí no me gusta invadirla, no me gusta preguntarle cómo está, el minuto a minuto porque ellos son muy herméticos. Me parece super bien que cuiden de Jorge. Después Jorge cuando sale, cuenta todo. Ya es su salud, su decisión”, explicó en Socios del Espectáculo.

Embed Marina Calabró habló sobre el estado de salud de Jorge Lanata en #SociosDelEspectáculo : “no me gusta invadir a Elbita”. #loviensocios pic.twitter.com/9W30vgsZeq — Socios del espectáculo (@socioseltrece) July 11, 2024

Marina Calabró habló de Jorge Lanata

“Así que ya casi un mes, que entró para hacerse una tomografía pulmonar, un estudio programado, de rutina y pasó lo que ya todos saben”, reconoció y reveló que su esposa es la encargada de estar junto a él en estos momentos. “Es ella quien lo está acompañando 24 por 24”, comentó.

Calabró confesó que estima muchísimo a la abogada por el acompañamiento a Jorge y por su fortaleza. "Yo la admiro mucho porque es inhundible Elba Marcovecchio, es una gran, gran mujer. Le tengo mucho cariño”, confesó la periodista sobre la esposa de Lanata, que está sobrellevando de la mejor manera esta nueva internación del conductor.

El chisme más fuerte de la separación de Marina Calabró

Maju Lozano regresa a la televisión luego de haberse tomado un tiempo lejos de los medios y desembarcará en la pantalla de América al frente de “Cocineros Argentinos”, el programa que fue sinónimo de la TV Pública durante muchos años.

Pero, en LAM hablaron con la conductora que, más allá de dar detalles sobre su presente laboral, se metió en la polémica de Marina Calabró y liquidó a Rolando Barbano.

Calabró.jpg Marina Calabró y Rolando Barbano

“Todavía no firmé el contrato -precisó Lozano-, sí estamos teniendo reuniones, pero hasta que no esté el gancho… La verdad es que estamos empezando a hablar, no podría darte detalles del equipo ¿Cuántos años estuvo en la TV Pública? ¿Diecisiete o dieciocho años? ¡Fueron millones de temporadas! Así que es un formato hermoso y recontra ‘cocinado’. Espero que si lo llego a hacer, sobre comida así a la noche no cocino más en mi casa”.

Pero el cronista de LAM, también le preguntó por la polémica de Marina Calabró y Rolando Barbano en los Martín Fierro, ya que ella estuvo presente en ese momento: “¡Soy yo la que lo niega! ¡No salí con Barbano! ¡Viste que él es un negador! Así que yo lo niego a él. Yo ese día estaba en la mesa de al lado y es feo, yo la quiero mucho a Marina”.

“Igual no sé la interna, porque uno no sabe lo que pasa en las parejas. A lo mejor habían acordado no decir… pero cuando una está enamorada ¡Está enamorada! Y me parece un halago que alguien te dedique un premio ¡Él tenía una cara de ojete! ¡Dale, careteala Barbano! En ese momento te sale ¡Qué hijo de puta! No es porque uno lo deteste, pero fue raro. Igual ella está entera, es una señora”, lanzó.