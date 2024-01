Por qué motivo Julieta Nair Calvo se tuvo que cambiar la ropa interior en medio de la función de Tootsie

“¿Se tientan en el escenario? ¿Alguien se hizo pis alguna vez?”, le preguntó la conductora a los actores. “¡Yo! Desde ya. Yo me hice pis, sí”, dijo Julieta, levantando la mano y con el incómodo momento en su mente.

Y Barbieri le retrucó: “¡Qué horror hacerse pis arriba del escenario! A mí me pasó. Y qué horror”. Sin contener la risa, la actriz le contestó: “Sí, charco”.

La razón por la que Julieta Nair Calvo se hizo pis arriba de un escenario

“Carmen, te cuento cómo fue mi pis. Fue en una escena con Nico. No me acuerdo qué palabra me dijo él. Nico es muy gracioso cuando está haciendo a Dorita”, empezó relatando Julieta Nair Calvo quien desarrolló la graciosa anécdota.

Y siguió contando con picardía: “Entonces, en un momento me empiezo a hacer un poco de pis y cuando salgo de escena le digo ‘boludo, me hice pis’”. Y remató la anécdota: “Me fui a cambiar la bombacha. No podía seguir toda la función meada”.

En ese divertido contexto, Julieta Nair Calvo contó que desde que dio a luz a su hijo Valentino, próximo a cumplir dos años, tiene una pequeña incontinencia urinaria. Una de las principales razones por la que tuvo ese particular accidente mientras se encontraba trabajando en plena función teatral

“Desde que fui mamá tengo que hacer kegel (ejercitar el músculo para no tener incontinencia). Me quedó ahí”, blanqueó, sin vueltas, la actriz.