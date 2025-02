Por qué piden sacar de Gran Hermano a Lourdes de manera urgente

La participante realizó un comentario que no pasó desapercibido en las redes sociales.

La jugadora se encontraba en el comedor junto a Sandra y Martina cuando expresó su molestia por la cantidad de participantes extranjeros que forman parte del reality, de los cuales varios ingresaron en la última tanda. "Hay dos uruguayos, un peruano, una brasilera y un egipcio. ¿y acá estamos en dónde?“, dijo sin filtro. Sandra le respondió: “en Argentina”, a lo que la jugadora replicó: “Yo soy de Argentina, GH Argentina. Me llego a ir antes que los que no son de acá y me rajo tres tiros”.