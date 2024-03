Por qué Rusherking y Ángela Torres van camino a un fracaso amoroso

Rusherking fue visto de la mano de Ángela Torres en los parques de Universal en Orlando y desde entonces, despertaron fuertes rumores de romance. A pesar de que los protagonistas no confirmaron su relación, Juan Etchegoyen contó por qué el vínculo de los cantantes no llegará a buen puerto por un secreto que oculta el santiagueño.

“Hace rato que me vienen preguntando por el romance súper confirmado de Rusherking y Ángela Torres, hoy les voy a contar por qué esto lamentablemente no tiene futuro”, comenzó diciendo el periodista en Mitre Live.

Rusher angela torres.jpg Ángela Torres y Rusherking estuvieron juntos en la cena de Luis Miguel.

En medio de los rumores del supuesto romance, La China Suárez dejó de seguir a Ángela en sus redes sociales, lo que habría marcado el fin de la amistad entre las dos actrices, ya que estaría con su expareja. El periodista confirmó que este no es un detalle menor, ya que el cantante aún no olvidó a Eugenia.

El motivo por el que Rusherking no podría estar de novio con Ángela Torres

“El motivo por el que no tiene futuro este amor es la China Suárez. La realidad es que Rusher sigue pensando en ella y se dio cuenta que la embarró dejándola a Eugenia el año pasado. Y por más que suene duro hay que decirlo: a Ángela no la ama como a ella”, confirmó Juan Etchegoyen.

“Por esa razón yo creo que esto no tiene mucho futuro. La pasan bien, se divierten pero él sigue anclado a su pasado con la ex de Benjamín Vicuña. Cuando vos no disfrutás el presente y pensás en algo del pasado terminás rompiendo esa actualidad que te hace despejarte pero no olvidarte de lo que viviste, pobre Rusher. Debe ser difícil todo esto”, reflexionó el periodista sobre la difícil situación que va a atravesar Rusherking.