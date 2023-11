Por qué Sabrina Rojas y Luciano Castro no van a trabajar juntos nunca más

Consultada por la revista Para Ti, Rojas expresó sus sentimientos respecto a la renuncia de Luciano y sus posibles proyectos futuros juntos. "A mí me dio mucha nostalgia que se baje. Siento que se cerró una etapa y que no vamos a volver a trabajar juntos", reveló la actriz, dejando en claro que hay un sentimiento de finalidad en esa etapa de sus vidas.

A pesar de la admiración que Rojas profesa por su ex pareja como compañero de trabajo, aclaró que la posibilidad de compartir nuevamente el escenario no está en sus planes. "Me encantaría volver a hacerlo porque es un excelente compañero, porque soy cholula de él y porque artísticamente sé que está bueno y suma hacerlo", confesó Sabrina. Sin embargo, dejó claro que aunque lo considera, no está en sus planes futuros.