Por qué se pelearon fuerte Diego y Yanina Latorre en su trabajo

image.png Yanina Latorre y su marido en su nuevo programa de Streaming

La escena de celos de Diego a Yanina Latorre

Diego Latorre tuvo un insólito ida y vuelta con Yanina Latorre durante el programa que conducen juntos en el streaming Bondi. La tensión entre la pareja comenzó cuando el ex futbolista le hizo una inesperada escena de celos a su esposa por su reciente actividad en Instagram, algo que sorprendió a todos, incluso a ella.

En primer lugar, el presentador y comentarista de fútbol arrancó con una frase en tono jocoso para introducir lo que sería su postura: “Estuve investigando... Si mantenés una amistad con tu expareja, podrías ser una persona oscura”.

La escena de celos de Diego Latorre por un viejo amor de su esposa Yanina que descolocó a todos _ TN - Google Chrome 2024-05-21 16-01-28.mp4

Tras el comentario, la conductora tomó la posta para contextualizar el planteo de su esposo y aprovechó la ocasión para consultarle a su hijo al respecto: “Dieguito, ¿bancás a mamá que siga a Milito?”.

En ese momento tomó la palabra el hijo de ambos, quien lleva el mismo nombre que su padre, a quien terminó dando la derecha y negando a su madre en un divertido momento: “No. No banco porque no es que lo seguís de hace 40 años, empezaste a seguirlo hace poco”.

Yanina alegó que, en realidad, lo seguía desde hacía casi 6 años en las redes, pero su hijo volvió a retrucarle: “Pero hace seis años estabas con él, ¿para qué arrancaste a seguirlo?”. De esta manera, la panelista explicó que su decisión de sumarlo a su lista de seguidos en Instagram se debió “porque él le mandó un mensaje y se sintió obligada”.

Por su parte, Diego se mostró molesto e incómodo con la situación y la cruzó, tajante: “Yo no le mandé mensajes a Zulemita”.

“Es un montón, no estoy tan enferma. ¿Vos no podés tener un vínculo bueno con alguien que alguna vez fue parte de tu vida?”, le preguntó Yanina a su marido, para luego admitir a modo de cierre: “Me gusta que le afecte... por lo menos todavía le intereso”. “Igual prefiero que me garque con un desconocido”, reconoció el ex deportista.