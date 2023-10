Por qué se separaron Diego Leuco y Sofi Martínez

Los dos periodistas hablaron y admitieron la crisis que están viviendo y que ya no están viviendo juntos.

En una noticia que sorprendió a muchos, los periodistas Sofi Martínez y Diego Leuco han anunciado oficialmente su separación después de dos años de relación. La noticia fue revelada en LAM, donde el conductor Ángel de Brito confirmó que la pareja ya no vive junta.

Lejos de negar los conflictos, ambos hablaron y admitieron que están en un impasse en su relación. "A veces a pesar del amor hay que encontrarle la vuelta, estamos en ese momento. Nos amamos mucho, estuvimos juntos ayer en mi cumple, obviamente, tenemos una historia hermosa. Pero bueno, a veces no alcanza, no se puede, no es tan sencillo congeniar todo lo que hay que congeniar para estar juntos, y estamos viendo cómo es la mejor manera de estarlo", aseguró Diego Leuco charlando con LAM.