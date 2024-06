Por qué se separó Sebastián Ortega después de 10 años con Carla Moure

También como pre-productora del ciclo Las pibas dicen (Esto es Blender), un programa de streaming conducido por sus ex cuñadas Julieta y Rosario Ortega, Ana Paula Dutil y Fernanda Cohen.

image.png Sebastián Ortega y Carla Moure

Pero no todo era perfecto en la vida de Carla y Sebastián. El desgaste después de estos años juntos empezaba a sentirse en la pareja y fue lo que impulsó, a la ahora escritora, a ponerle fin a este vínculo.

Hace dos meses y medio que Ortega y Moure están distanciados. Según fuentes, la iniciativa nació de parte de ella por motivos relacionados a la convivencia y los amigos de él aseguran que el productor se encuentra "muy triste" por la separación.

Cómo es la actual relación de Sebastián Ortega con Guillermina Valdés

Guillermina Valdés y Sebastián Ortega comenzaron su noviazgo en 1998 mientras vacacionaban en Punta del Este y se casaron más de diez años después, en 2009. A pesar del largo noviazgo previo y una familia formada con tres hijos incluidos, el matrimonio duró sólo dos años y un par de meses. Pero la verdadera polémica se encendió cuando ella comenzó a salir con Marcelo Tinelli, ex socio de su ex marido.

image.png

Ese romance entre la actriz y el conductor generó revuelo en un principio pero con el tiempo se afianzó y hasta tuvieron un hijo juntos, Lorenzo, que nació en abril de 2014. Tras varios años juntos y un hijo en común, Valdés y Tinelli anunciaron su separación en mayo de 2022. Ellos alegaron que fue en buenos términos, aunque sus hijos protagonizaron una serie de cruces mediáticos.

En mazo de 2023, en LAM, Cande Tinelli apuntó contra la ex de su papá: "Nunca conecté mucho con ella. A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo, si no ves bien a tus padres o a un familiar...". Es por esto que, después de que pasara mucha agua debajo del puente, Guillermina sorprendió a sus seguidores al postear una foto con su primer amor, Sebastián Ortega.

En 2023, estando ella soltera y él aún en pareja con Carla Moure, la actriz compartió una foto con el productor, mientras ella hacía temporada de teatro en Mar del Plata. En su cuenta de Instagram, donde la siguen más de dos millones y medio de personas, Guillermina posteó una imagen en la que se la podía ver a ella junto a Sebastián y su hijo Dente, cuando era un bebé.

El motivo detrás de la publicación de este recuerdo fue justamente el cumpleaños número 22 del mayor de sus hijos. En la historia que la modelo compartió en sus redes sociales, ella misma escribió y citó a su ex pareja: "Éramos tan jóvenes @sebastianortega1".

Actualmente, tras pasar un año soltera, Guillermina se encuentra viviendo un apasionado romance junto al actor Joaquín Furriel, que comenzó en octubre de 2023 y que los ha llevado a recorrer varias partes del mundo juntos.