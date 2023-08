Por qué Yanina Latorre odia a Débora D'Amato: "La insulté porque..."

La indignación de Yanina Latorre al recordar la traición de Débora D'Amato_ _Nunca insulté tanto a nadie_ _ Pronto - Google Chrome 2023-08-10 18-34-45.mp4 Yanina Latorre habló de la traición de Débora D'amato

"Y Débora le dice 'no le digas a Yanina, porque Ángel se va a calentar'... Acá nunca nadie, ni Lucas, ni Ángel, ni la producción, nadie me pidió que hable Diego... no se hizo un negocio de lo que me estaba pasando, me re acompañaron. Ella le promete que se terminaba el tema, Diego al otro día va, Débora le dice 'no le digas a Yanina', porque sabían que yo le iba a decir 'te están engañando'", siguió.

Después, Pochi de Gossipeame le consultó: "¿No sentiste medio traición que vaya justo con Jorge Rial?". Y la respuesta fue sincera: "Yo me sentí traicionada por Débora, más que por Diego... Diego estaba pasando el peor momento de su vida. Él, ingenuamente creyó que, si se sentaba, decía que se había equivocado, asumió que había metido un cuerno públicamente, que no hay nada más humillante... Espantoso lo que le pasó. Al otro día sentaron a Natacha, no se terminó el tema".

"Yo ahí entré en un odio compulsivo hacia Rial y D'Amato. A Débora D'Amato creo que nunca insulté tanto a nadie tanto en mi vida. Porque ella estaba bien, era mi amiga, veía a mis hijos llorar, me veía a mí, veía a mi vieja... Encima, Débora y Diego son amigos anteriores a mí, desdelos 18 años", expresó Yanina.

Para cerrar el tema, se metió Ana Laura Román que le preguntó a Latorre qué le decía Débora en ese momento, y la angelita contó: "Me trató de loca".