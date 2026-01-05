Qué afección sufre Miriam Lanzoni por la que dormía envuelta en papel film

Lanzoni generó fuerte preocupación en sus redes sociales tras un posteo donde confesó el problema de salud que atravesó en 2025.

Miriam Lanzoni mostró un costado oculto que le tocó vivir durante el 2025 y que le generó cierta preocupación. Es que a través de sus redes sociales contó una situación de salud que le tocó atravesar y generó preocupación en sus seguidores: “Sentí mucha vergüenza que me vieran en esta versión”.

En un extenso escrito publicado junto a fuertes imágenes contó: “ Por momentos me costaba mirarme, meses enteros de tratamientos, de no poder creer que mi piel se viera así, había días que me levantaba y estaba con más lesiones que piel sana, me dolía mirarme así. Noches interminables sin dormir por la picazón, por tener que dormir envuelta en film”.

“Suspender proyectos de trabajo porque no había como disimular todo mi cuerpo y mi rostro así, y porque era impensado hacerlo con esto como parte mía. Sentí mucha vergüenza que me vieran en esta versión, mucha”, contó y agregó: “¡Hoy es lo que más agradezco de este 2025! Por eso lo quiero compartir con ustedes. Las mejores oportunidades vienen disfrazadas de ogros que asustan".

Por otra parte contó sobre la fe que depositó para afrontar la situación: “Me puso de rodillas ante Dios, me hizo abrazarme muy fuerte, me llevó a lugares muy oscuros para darle luz, me regaló autoconocimiento, piedad y benevolencia conmigo misma, ternura, comprensión y un poder inconmensurable”.

“Me hizo reconfirmar que mi valor no desciende por nada, todo lo maravilloso que soy no se viene abajo por unas manchas ni por nada. Porque además mi tipo de psoriasis tiene origen en la cabeza, con las emociones, tiene línea directa con el estrés, y parte de curarla fue reaprender muchas cosas fabulosas”, sumó.

Para cerrar dijo: “De no haber sido así, me hubiese resistido como lo venía haciendo. A los cabeza dura como yo, a veces nos toca terapia de choque extremo, y lo celebro y agradezco con el alma”.