Qué depara el horóscopo signo por signo para esta semana según Jimena La Torre

El horóscopo del martes

En cuanto a Aries, Jimena La Torre recomienda que aproveche el día para cerrar esos asuntos sin concluir; Tauro tendrá la suerte que sus palabras encuentren justicia; Géminis podrá revisar sus errores para no repetirlos; Cáncer verá una faceta difícil de su pareja; Leo tendrá que reflexionar sobre lo que quiere; Virgo se preocupará mucho por la gente que ama; Libra podrá equilibrar su trabajo y sacará de su vida lo que no suma; Escorpio logra cortar con lo que no le sirve; Sagitario tendrá que estar alerta para no perderse de algo importante; Capricornio podrá brillar en el amor y en el trabajo; Acuario va a poder prepararse para lo que se avecina y Piscis va a estar más seguro de sí mismo, con sus palabras.

El horóscopo del miércoles

Aries tendrá a su disposición soluciones fáciles a sus problemas; Tauro necesitará estar acompañado para sentirse bien; Géminis disfrutará de una mayor seguridad en el trabajo; Cáncer tendrá ganas de quedarse en cama y disfrutar todo desde allí; Leo se renovará al reparar las cuestiones relacionadas con el amor; Virgo pasará todo el día esperando por algo que podría llegar; Libra experimentará mejoras en el trabajo y en la autoestima; Escorpio sentirá las pasiones mas profundas de sus sentimientos; Sagitario estará muy positivo y llevará la diversión a todos lados; Capricornio tendrá ayuda de los demás para continuar en lo más alto; Acuario tendrá aprobación en todo y Piscis sentirá una pasión por su trabajo, que le permitirá crecer.

JImena La Torre 2.jpg Jimena La Torre y sus predicciones del horóscopo.

El horóscopo del jueves

Según Jimena La Torre, Aries logra amar y dar todo por una persona cercana; Tauro encontrará el amor en una fiesta; Géminis se apasionará por una persona y se dispone a conquistarla; Cáncer debe evitar el vacío emocional rodeándose de las personas que lo aman; Leo se animará a diferentes desafíos y pasiones; Virgo podrá seducir a todos con su encanto, con la ayuda de la luna llena; Libra mejorará su éxito; Escorpio recibirá noticias que ni se imagina; Sagitario ganará un lugar afectivo importante con su pareja; Capricornio recibirá noticias de amor encantadoras; Acuario tendrá propuestas de amor que dejó pasar y Piscis conquistará a una persona, que dirá que sí.

El horóscopo del viernes

Aries deberá estar alerta a cambios inesperados en las finanzas; Tauro tiene que aprovechar el momento para brillar y mostrarse auténtico; Géminis deberá mantener los cuidados en sus relaciones y asociaciones; Cáncer tendrá que adoptar hábitos más saludables; para Leo es su oportunidad de mostrarle al mundo su verdadero yo; Virgo tiene que mantener una mente abierta para ver nuevas formas de vivir; Libra vive el momento ideal para explorar nuevas ideas; Escorpio debe buscar nuevas fuentes de ingresos; Sagitario debe permitir soltar viejas creencias que ya no sirven; Capricornio puede animarse a expandir su círculo social y a explorar nuevas amistades; Acuario tiene un día especial para explorar oportunidades profesionales únicas y Piscis está motivado para buscar conocimientos más profundos.