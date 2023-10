Qué dijo Barby Silenzi después que los medios dijeran que estaba separada del Polaco

Con el mismo énfasis, la modelo y vedete descartó haberse puesto celosa del viaje del cantante de cumbia con su hija mayor, o que no le permitía pasar tiempo a solas con Sol y Alma (fruto de su vínculo con Valeria Aquino): “Ja, ja. ¡Me muero!”.

“Jamás le dije de ir. Yo tengo dos hijas que van al colegio, primero”, exclamó. “Segundo, es un viaje que tenía planeado hacía mucho”, cerró Barby Silenzi para desterrar de una vez por todas la versión de crisis de pareja con el Polaco.

Juan Etchegoyen había confirmado la separación de Barby Silenzi y El Polaco

En medio de los rumores de crisis de pareja, finalmente, se supo que El Polaco y Barby Silenzi se separaron. Así lo confirmó Juan Etchegoyen, luego de que ella admitiera en Instagram que se sentía sola en su relación de pareja.

4.JPG Barby Silenzi y El Polaco.

“Tengo una separación confirmada, seguramente los protagonistas lo van a desmentir porque siempre hacen lo mismo, pero la ruptura es total; a tal punto que él volvió de viaje y le confirmó esto a su entorno más cercano”, contó el periodista en Mitre Live sobre la separación de El Polaco y Barby.

Además, reveló cuáles habrían sido los motivos que ocasionaron esta ruptura. “Él se fue de viaje con su hija mayor llamada Sol y me decían que su pareja quería ir a ese viaje, el textual que me daban era que lo volvió loco a él para que la llevara y esto no sucedió, lo que también me cuentan es que hay ciertas sospechas de ella con algunos gastos de él con sus exparejas”, sumó, muy picante.