Qué dijo el Pocho Lavezzi de su romance con Zaira Nara

pocho lavezzi.jpg Pocho Lavezzi habló de los rumores de romance con Zaira Nara

El periodista leyó textualmente el mensaje que le envió Lavezzi: "Hola Juan, no tengo idea de nada la verdad, y también decirte que no me gusta hablar de mí, de mi vida privada, pero ahora que me contás esto lo sé".

"No tenía idea la verdad. No pasa nada por preguntar, gracias por entenderme, pero no hablo nada de mi vida privada", agregó el Pocho sobre los rumores de romance que lo vinculan con Zaira Nara que en este momento se encuentra en Ibiza.

El Pocho Lavezzi rompió el silencio sobre el rumor de romance con Zaira Nara: “No tenía idea”

Como si eso fuera poco, Juan Etchegoyen aseguró que realmente el exfutbolista se sorprendió por la pregunta, lo que dejaría la puerta abierta a que no sea real.

"El Pocho lo que me dice es que no estaba al tanto de lo que había salido, ni siquiera sabía que se había comentado un supuesto romance con Zaira Nara. No tenía idea de nada", cerró el periodista