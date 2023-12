¡Qué dolor! Lío Pecoraro contó qué se le metió dentro del oído

descarga.jpg

A veces, el hecho de sentir una pequeña molestia pero tener una marcada intensidad de trabajo, lleva a que se deje de lado algunas cuestiones personales. Pero en esta ocasión, Pecoraro hizo caso al síntoma que estaba arrojando su cuerpo y decidió ir al médico.

El llamativo problema de salud que sufrió Lío Pecoraro al aire

Durante una nueva emisión del Run Run del Espectáculo, Lío Pecoraro se animó a compartir con sus televidentes el llamativo problema de salud que le tocó afrontar mientras trabajaba.

S7FD2V3JIJDYBPWARVYGBYAT4U.avif

“Al tenerlo tapado, yo con la mano hacía como una ventosa y ahí se me pasaba ese zumbido que sentía, algo similar a cuando uno está en un avión y toma altura. En el Hospital estaba mi médica, me dio unas gotitas y me mandó a un otorrinolaringólogo… pero no se me pasaba, inclusive ayer hice el programa de Georgina Barbarossa con un zumbido permanente, tremendo, muy molesto”, destacó el conductor.

Al jugarle una mala pasada, lo complejo en este caso es que Lío constantemente tiene la famosa “cucaracha” puesta en el oído para tener una comunicación fluída con su producción. Y lo que encontraron cuando revisaron su oreja fue un pedazo de algodón.

“Fui al Hospital de Clínicas y ¡oh sorpresa para mí! ¡Me cagaron a pedos! ¿Ustedes usan hisopos? Me dijeron que no hay que usarlos y que no debería estar ahí porque ¡Tenía metido dentro del oído un hisopo! Tenía todo el algodón. No hay que hacerlo. Así que me dijeron que no se usan los hisopos, que el oído se limpia solo, qué hay una cera local para proteger el aparato auditivo”, concluyó Pecoraro contando el mal momento que pasó.