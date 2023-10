Qué famoso declaró: “La serie de Fito Páez me arruinó la vida”

La oportunidad de interpretar a Charly García en la serie de Fito Páez no fue una elección personal de Andy Chango, sino una propuesta directa de Fito Páez. Chango reveló en la entrevista: "Hicieron otros castings antes, lo tenían todo medio listo y hubo un momento en que Fito entró en crisis y me llamó y me dijo: 'Andy lo tenés que hacer vos'. Y yo dije 'la con.....'", expresando su sorpresa inicial ante la solicitud.