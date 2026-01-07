Qué fue lo que detonó la primera pelea entre Jimena Barón y su novio al comprar su nueva casa

Jimena Barón contó este martes que compró una nueva casa junto a su pareja y padre de su segundo hijo, Matías Palleiro . Sin embargo, ya tuvieron su primera pelea : qué hacer con las habitaciones libres de la propiedad.

“Matías en su mente tira todo abajo y arma otra casa nueva, se queda con el terreno nomas”, escribió la cantante en una historia. En primer lugar, él le propuso hacer una arcada romana en una de las paredes para llegar más rápido de una habitación a la otra. Esta idea, no fue aprobada por la actriz.

“Lo que nos vamos a pelear con esta remodelación... decí que compramos la casa juntos y no nos vamos a separar. Un escándalo”, comentó Jimena. Por otro lado, discutieron por la idea de tener un sauna y sobre los espacios que cada uno le iba a poder dedicar a sus hobbies. “Con la remodelación de la casa la gente va a conocer tu verdadero carácter, que sos un divino, yo lo amo a este señor, pero la gente no te conoce y ahora te van a conocer”, concluyó.

image

Días atrás la artista había sorprendido con el anuncio de la compra de una nueva casa junto a su novio. “Esta familia tiene casa nueva. La casa de nuestros sueños. ¡Te vamos a renovar y armar con todo nuestro corazón!”, escribió la cantante en un posteo donde mostró la primera foto del lugar.

Además, advirtió entre los comentarios que dentro de poco va a empezar con las encuestas para que sus seguidores la ayuden a elegir la decoración. “Todavía no caigo… ¡Qué equipo! ¡Qué año nos espera! Gracias Dios", finalizó.

Jimena Barón mostró la cara de su hijo Arturo por primera vez

Durante el 2025, Jimena Barón consolidó su vínculo con Matías Palleiro y recibió en junio a su segundo hijo, Arturo. Con el comienzo del 2026, eligió mostrar por primera vez el rostro de su bebé en las redes sociales, emocionando a sus seguidores y a quienes siguen de cerca su historia familiar.

image

“Arturo: sos lo más lindo (con tu hermano) que me pasó en la vida”, comenzó escribiendo la actriz y cantante en el posteo que rápidamente se volvió viral. La publicación incluyó una imagen del bebé recostado, luciendo un enterito sin piernas de crochet tejido por la propia cantante. En la foto, el pequeño sonríe y deja ver el carácter alegre que su madre describió en palabras. “Siempre estás contento. Siempre sonriendo. Todo te viene bien y te da alegría. Sos precioso (yo te veo parecido a tu papá y a tu hermano y me derrito). Esos ojos, tus cachetes, ¡todo vos me enloquece!”, continuó.

El carrusel de fotos compartido por la artista incluyó también postales de las vacaciones familiares en las playas de Quequén. Allí, Jimena, Matías, Arturo y Momo, su hijo mayor, fruto de la relación con Daniel Osvaldo, disfrutaron de momentos de relax e íntimos tanto frente al mar como de cara al recibimiento del año nuevo. En una de las imágenes más emotivas, se pudo ver a los hermanos juntos, compartiendo una mirada y una sonrisa que evidencian el gran lazo entre ambos. La secuencia de postales reflejó la vida cotidiana y el clima de armonía que reina en la familia ensamblada.

Jimena no se guardó nada y continuó su dedicatoria con palabras que resumen la intensidad de este momento vital: “Verte con Momo y verte con tu papá me inunda de amor. Gracias hijo por este milagro que sos vos, que es tenerte sano y besarte y disfrutarte cada día, todo el día. Soy inmensamente afortunada. Gracias mi rey Arturo por volver a hacerme mamá. Gracias por consagrarnos familia. Nada me hizo más feliz en la vida que esto”.