Qué hizo Cubero al enterarse del nacimiento del hijo de Nicole Neumann y Manu Urcera

Fabián Cubero no ha hecho declaraciones públicas sobre el nacimiento del hijo que nació fruto de la relación entre su ex pareja Nicole Neumann y el piloto de carreras Manuel Urcera, quienes atraviesan un estado de felicidad pura tras el nacimiento de Cruz tras un largo período de espera.

Nicole Neumann recibió el alta: así salió de la clínica con Manu Urcera y su hijo Cruz

Tras nueve meses de espera y mucha preparación, finalmente nació Cruz, el cuarto hijo de Nicole Neumann y el primero con el piloto de TC, Manu Urcera.

Y luego de 3 días de internación la top model recibió el alta y emprendió el regreso a su casa junto a su pequeño recién nacido. La blonda mostró en su cuenta de Instagram como se preparó para salir de la clínica rodeada de sus seres queridos.

"Volviendo a casa", escribió la modelo junto a un video donde se la ve en pijama maquillándose para irse de la clínica. Radiante y con un vestido manga larga de flores, la modelo se retiró de la clínica junto a su marido Urcera y el más pequeño de la familia.

El martes 18 de junio nació Cruz mediante una cesárea programada y los flamantes papás decidieron comunicarlo en sus redes sociales con una tierna postal del pequeño. Luego Nicole recibió la visita de sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna, quienes fueron a conocer al nuevo miembro de la familia.

Nicole Neumann y Manu Urcera se convirtieron en padres por primera vez en la noche del martes. La noticia la confirmó el piloto de automovilismo a la revista Gente. Es el cuarto hijo de la modelo y conductora.

Cruz nació por cesárea en la clínica Suizo Argentina, según confirmaron. Además, fue el mismísimo Urcera que, en diálogo con la revista Gente, contó que el pequeño pesó 3 kilos 700 gramos y midió 50 centímetros.

Nicole se encuentra en perfecto estado de salud y por el momento no se manifestó en las redes sociales sobre el nacimiento de su primer hijo varón.

“Estoy bien. Ya todos muy ansiosos con la llegada. El bolso ya lo tengo armado hace 10 días por las dudas. Y en casa, la cuna y todo lo necesario también. Mucha ansiedad de parte de todos. Con todo listo”, contó la modelo en una nota que dio a El Trece en los días previos al nacimiento.

La modelo reveló que visitó al mismo cura que la casó y detalló: "Me hizo una imposición de manos y me dio una energía súper linda apenas entré. Me tuve que contener para no explotar en llanto. Fue emocionante”.

Por último, Nicole Neumann contó en sus historias de Instagram: "Encontré un agua bendecida de San Expedito que tenía guardada hace un montón. Tenía pérdidas y estaba en reposo total. Ahí empecé a bendecir mi panza con el agua bendita".

Tras el alta recibida, la modelo ya se encuentra en su hogar, recuperándose y disfrutando de los primeros días de vida del menor de sus cuatro hijos, el primer varón y el primero que tiene fruto de su matrimonio con el corredor Manu Urcera.