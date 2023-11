Qué hizo el hermano de Silvina Luna al ver que Lotocki seguirá preso

Fernando Burlando reveló la particular reacción que tuvo Ezequiel Luna al enterarse de la ampliación de la condena del cirujano que operó a su hermana.

El letrado reconoció su apoyo al último fallo, aunque lamenta que Silvina Luna no haya vivido para presenciar este momento. “Ayer tuve una mezcla de angustia y alegría . En un momento recibí un llamado de Ezequiel y me pregunté por qué".

SILVINA LUNA.mp4 Fernando Burlando reveló cómo tomó la noticia Ezequiel, el hermano de Silvina Luna.

En cuanto a la reacción del hermano de la actriz al conocer la noticia, Burlando reveló: “Estuve hablando un ratito, muy cortito con Ezequiel ayer y me preguntó ‘Fernando, ¿esto es broma?... Él me dice ‘¿Fernando, esto es cierto?’’ cuando empezaron los medios a dar la noticia y me mandó un mensajito“, relató.

La sorpresa de Fernando Burlando al recibir el llamado de Ezequiel Luna

La sorpresa del abogado tiene que ver con su desconocimiento del revés judicial para Lotocki al momento de recibir el llamado de Ezequiel Luna. "Claro, yo me enteré por los medios que podía salir (el fallo) Incluso los medios me comunicaron a mí antes de que me lleguen la cédula de notificación de la justicia misma, entonces fue algo de mucho impacto”, siguió Burlando.

Barby Franco hizo una salvedad de aclarar que estas sentencias fueron impuestas al juzgar las lesiones de las víctimas, pero por el momento no hay avances sobre los casos donde hubo muerte, tal como sucedió con Silvina y Cristian Zárate.