Qué le pidió Jorge Rial a su hija Morena para volver a pagarle el alquiler

“Lo único que pagó Rial fue el mes y el depósito para entrar el 4 de marzo, después no pagaron nada más”, reveló Fernanda Iglesias antes de agregar: “La gestión del departamento se hizo a través de otra persona, More nunca se acercó a hacerla. La dueña no le quería alquilar a ella y pidió alguien que tuviera más aval y ahí apareció Jorge”.

“A la persona esta le pareció serio, pero hubo dos problemas. El día de la firma, él no fue, sino que mandó a su escribano, y la firma del contrato no coincidía con la del DNI. Entonces el escribano tuvo que demostrar que él había cambiado su firma. Y después, se dieron cuenta un tiempo más tarde, que él en el contrato no puso su dirección, sino la de América. Ella ahora le quiere mandar las notificaciones para una mediación y no le llegan”, cerró el relato Fernanda Iglesias.