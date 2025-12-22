Quién es Agustín Monzón, la nueva pareja de la ex de Fernando Báez Sosa

El nieto de una reconocida figura del boxeo argentino le pidió noviazgo a la ex del chico asesinado hace casi seis años en Villa Gesell.

El evento Parense de Manos 3 , encabezado por el streamer Luquitas Rodríguez y sus compañeros del programa radial Paren La Mano de Vorterix, dejó varias perlitas durante la jornada con la participación de distintas personalidades que ganan protagonismo en la farándula como Duki, Coscu, Flor Vigna y Mica Viconte (ambas pelearon entre si), entre otros. Sin embargo, de forma silenciosa y sin tanto reconocimiento público, hubo otra personalidad que se llevó las miradas.

Agustín Monzón , nieto de Carlos Monzón , se llevó las miradas a pesar de haber perdido su pelea frente a Agustín Bonavena , nieto del histórico boxeador Ringo Bonavena , en un combate especial que tuvo como aliciente este duelo de apellidos históricos para el deporte. Es que tras conocer la derrota, Agustín tomó el micrófono y soltó unas palabras para Julieta Rossi , expareja de Fernando Báez Sosa, asesinado hace casi seis años por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche en Villa Gesell.

“Y una última cosa, quería llevarme una victoria de verdad, una victoria emocional, pidiéndole de ser novios a Juli Rossi , que me acompañó en todo este proceso. Subí, por favor. Te amo con todo mi corazón”, dijo ante la mirada del público que le dio un sentido aplauso a la propuesta. Juli subió al ring y le dio un beso con el que asintió la propuesta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Resumidoinfo/status/2002496273484820600&partner=&hide_thread=false Agustín Monzón le preguntó a Julieta Rossi si quería ser su novia después de la pelea en Párense de Manos pic.twitter.com/2rq5yam1cN — Resumido.info (@Resumidoinfo) December 20, 2025

Quién es Agustín Monzón

Agustín Monzón ha llevado una vida de resiliencia a su corta edad (24 años). Es hijo de Silvia Monzón, hija de Carlos Monzón producto de su relación con Mercedes Beatriz García, conocida como Pelusa. Vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde los 17 años, edad a la que salió de su Santa Fe natal para profundizar su experiencia en el mundo artístico.

Esto trajo etapas donde tuvo que salir a buscar las formas para poder mantenerse en búsqueda de sus sueños. Trabajó como bachero en una cervecería para solventar sus estudios mientras vivía en un hostel.

Si bien no llegó a conocer a su abuelo, Agustín sabe que el apellido "Monzón" carga con una historia importante en el deporte argentino con el que debe lidiar. Este vínculo con Carlos le ha permitido también realizar un importante producto en su carrera actoral: participó en la serie “Monzón”, basada en la vida de su abuelo. Luego, ya conocido en la mundo del arte, fue parte de la serie "Coppola" y participó del reality Survivor: Expedición Robinson emitido en 2024.

Monzón Survivor

A su vez sumó apariciones en la exitosa serie El Eternauta (Netflix) y fue protagonista en la obra teatral Fájense, enfocada en el boxeo, en el Espacio Callejón.