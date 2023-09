Quién es el amor imposible de Sandra Borghi que sorprendió a todos

Sandra Borghi 1.jpg

La periodista argentina no pudo contener su emoción cuando Pep Guardiola describió su admiración por Julián Álvarez, quien destacó en un partido reciente del equipo inglés contra el Crystal Palace. "A mí me lo dice Pep Guardiola y me caigo desmayada", admitió Sandra Borghi en pleno programa. La confesión generó una risa contagiosa por parte de su colega, Luis Otero.