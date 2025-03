Quién es el ex Gran Hermano que apareció vendiendo golosinas en el tren

Brian se presentó en Gran Hermano como un joven humilde y orgulloso de su trabajo. En su ingreso al reality, contó que heredó la venta ambulante de su padre y que jamás sintió vergüenza de su oficio. "Salgo a pelearla todos los días y es lo que me heredó mi papá, me encanta. No tengo vergüenza, soy jodón, cargoso y muy plaga", expresó en sus primeras palabras dentro del programa.