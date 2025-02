Pampita se la jugó con una fuertísima declaración de amor hacia Martín Pepa enfrente de sus amigos

La modelo y conductora está viviendo un gran momento de amor con Martín Pepa, y ya no teme demostrarlo frente a todos.

El 2025 comenzó con Pampita nuevamente enamorada y disfrutando de una relación que, a pesar de las especulaciones iniciales, se afianza cada día más. Tras su separación de Roberto García Moritán, la modelo y conductora se dio la oportunidad de conocer a alguien nuevo y fue así como Martín Pepa irrumpió en su vida. Lo que muchos creían que sería solo un romance pasajero, ya lleva cinco meses, y los gestos públicos de cariño no hacen más que confirmar que la conexión entre ambos es genuina.

El verano los encontró viajando juntos. Primero, en Miami y luego en la costa uruguaya, donde Pampita decidió instalarse para recibir su cumpleaños número 47 el próximo 17 de enero. Sin embargo, dado que varios de sus amigos no podrían acompañarla en esa fecha, optó por organizar una celebración anticipada. Fue en ese evento donde, por primera vez, se animó a expresar su amor por Pepa en público.

Durante el brindis, que se viralizó en las últimas horas, Pampita tomó la palabra y emocionó a los presentes con un discurso en el que dejó en claro que está en un gran momento de su vida. "Los que están acá son muy importantes y ya lo saben. Soy muy amiguera y los amigos me han salvado la vida una y otra vez”, comenzó diciendo, conmovida por la compañía de su círculo más cercano.

En medio de la ovación de sus invitados, la modelo continuó: "Estoy bendecida por tener personas con un corazón tan grande. Hay gente tan hermosa que me rodea y no puedo pedir más", expresó con una gran sonrisa. Pero el momento más especial llegó cuando, sin titubear, cerró con una frase que dejó a todos boquiabiertos: "Tengo hijos maravillosos y un amor increíble que me acompaña".

Las miradas se dirigieron automáticamente a Martín Pepa, quien, sorprendido y emocionado, le respondió con un apasionado beso, mientras los invitados coreaban su nombre y celebraban la escena con aplausos.

Pampita 1.jpg Pampita y Martín Pepa

Un verano de amor y planes a futuro

Desde que se conocieron, Pampita y Martín han sido vistos juntos en diversas ocasiones, aunque hasta ahora no habían hecho declaraciones tan directas sobre su relación. Ambos compartieron parte de sus vacaciones en Miami y en Punta del Este, donde aprovecharon para disfrutar de la playa, cenas románticas y encuentros con amigos.

Fuentes cercanas a la pareja aseguran que el vínculo entre ellos es cada vez más sólido y que, lejos de querer ocultarse, están disfrutando de este nuevo capítulo en sus vidas sin presiones ni apuros.