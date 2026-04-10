Quién es el extranjero que ingresará a Gran Hermano
El joven español participa del reality “La casa de los famosos” y aterrizará en Argentina para formar parte del intercambio con Solange Abraham.
Gran Hermano Generación Dorada recibirá en los próximos días al participante de “La casa de los famosos” que formará parte del primer intercambio de esta edición. “Español de corazón, picaflor de corazón”, así se presentó Fabio Agostini, el joven que llegará a la Argentina para sumarse al reality.
Fabio admite que “debería aprender a callarse un poco porque a veces es demasiado sincero”, y se define como alguien “coqueto, sociable y sensible”, esto último especialmente con las mujeres.
Cuando ingresó a la competencia extranjera, Agostini confirmó que llegaba “completamente soltero” al reality. “Todo vale para ganar, de los segundos nadie se acuerda”, expresó el modelo, e influencer fitness nacido en Las Palmas de Gran Canaria, España, aunque su padre nació en Mendoza, Argentina.
El influencer participó de varios formatos televisivos como Calle 7 (Ecuador), Combate (Perú) y Tierra Brava (Chile). También tiene un pasado como futbolista en las divisiones juveniles de Real Madrid hasta que una lesión paralizó por completo su carrera deportiva.
En cuanto a los romances estuvo vinculado a figuras del espectáculo latinoamericano. Tuvo vínculo sentimental con Mayra Goñi, una actriz y cantante de Perú, Ambar Montenegro, modelo de Ecuador, Alexandra “La Chama” Méndez, modelo de Venezuela e Ingrid Hansen Vik, modelo de Ecuador.
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