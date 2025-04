Quién es el novio de Susana Roccasalvo: esto le contó a Mirtha Legrand

La conductora Susana Roccasalvo fue acorralada por su colega Mirtha Legrand y confesó que está en una relación sentimental, pero no formalmente .

"¿Estás en pareja actualmente?", quiso saber Mirtha Legrand. "Formalmente no", reveló Susana Roccasalvo. "¿Qué me querés decir con formalmente?", insistió La Chiqui.

Embed - Mirtha, de FRENTE y SIN VUELTAS con Susana Roccasalvo: "¿ESTÁS ENAMORADA?"

"Hablo de cuando uno decide mostrarlo a la familia, compartir cosas... Hoy todo cambió, hasta el amor y la pareja. Hoy es mucho más 'te llamo en la semana' y la semana no sabés si es el lunes, el jueves o el viernes", explicó la locutora.

"¿Pero estás enamorada o no? ¿Tenés a alguien?", lanzó filosa la conductora de El Trece. Roccasalvo negó estar enamorada, reconoció que sale con alguien, pero no quiso dar mayores detalles: "Los hombres se asustan, sobre todo de las mujeres públicas. Ya no existen más esos paparazzis que te corren...".

Qué pasó con la última pareja de Susana Roccasalvo

Cabe recordar que en febrero de 2023, Susana Roccasalvo blanqueó que estaba en pareja con Ariel del Mastro, el hijo de Nacha Guevara. En octubre dialogó con Sebastián Soldano para Infobae y contó cómo empezó su vínculo con el director teatral, y por qué no prosperó. "Siempre he sido admiradora de su talento. Habíamos tenido una entrevista por Zoom en épocas de pandemia, pero no nos conocíamos personalmente".

Luego reveló que el flechazo instantáneo se dio en su programa, cuando el productor fue de invitado: "La producción lo hizo entrar por detrás de mí y lo vi recién cuando en ubiqué en el escritorio. Lo saludé con puños y le dije: ‘¡Por fin, después de 30 años de carrera!'".

Pese a que tenían muy buena onda, la primera cita no fue rápida, y charlaron mucho por teléfono: "Fue en un restaurante muy caro, muy lindo y muy natural de Palermo Hollywood". Y reveló que después los encuentros fueron clandestinos: "De ahí en más, todo transcurrió entre su departamento y el mío. En definitiva, el mejor de nuestros planes siempre fue estar juntos, aunque ocultándonos durante el año que duró la relación".

"Al principio a ninguno de los dos nos interesaba compartir con nadie lo que estaba pasándonos. Elegimos que todo transcurra en silencio. Pero bueno... Hubo alguien de un entorno que compartimos que, con su cuota de maldad, se encargó de hacer correr la información un tiempo antes de que estuviésemos listos", manifestó.

Sobre el motivo de la separación, Roccasalvo aseguró que fue porque no coincidían con sus horarios: "Y cuando finalmente lo blanqueé públicamente (a comienzos de 2023), el vínculo ya estaba un tanto deteriorado de mi parte. Así fue que planteé la ruptura que se dio un par de meses después".