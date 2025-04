Quién es el nuevo novio jovencito de Georgina Barbarossa

“No voy a decir porque no es novio. ¡Yo no cuento mi vida privada! Es más joven. No es un sextoy, es un amigo", contó ante todos cuando le reprocharon haber dado la primicia en el programa de chimentos.

Georgina está enamorada y no lo oculta: "me trae cosas que me muero de amor"

Gerogina Barbarossa amplió detalles sobre su novio, pero no lo presentó públicamente

“El señor ya pernoctó en mi casa, pero nadie deja el cepillo de dientes en casa, y el que entra tiene que querer a mi perro, López. No le quiero dar las llaves”, agregó segundos después. "Me trae cosas como una lavanda... Él sabe que me gusta... O me trae cosas chicas que me muero de amor como muchas flores de jazmín", continuó diciendo la famosa conductora sobre los gestos de su actual pareja.

Además, indicó sin dudar: "Nos reímos muchísimo de todo. Ni hablamos del programa porque ni ve la tele... Es un moderno. No tiene cable, tiene aplicaciones". Al ser consultada por cuáles eran sus planes preferidos juntos, ella contó: "Un buen vinito o una caipiroska y buena música...".

Tras eso, bromearon con una fotografía de Georgina Barbarossa abrazando al actor Luciano Castro y ella soltó: "Es muy parecido... Lo que pasa es que no es tan alto". Manteniendo el anonimato de su nuevo romance, la conductora reveló que él es fanático de los deportes acuáticos: "Hace de todo en el agua: surf, buceo...".

Gerogina Barbarossa confesó su nueva relación amorosa en Telefé. También habló en Intrusos.

Vale destacar que hace un año atrás, Georgina había confesado en una entrevista con Catalina Dlugi: “Tengo chongos, relaciones y después somos amigos.Yo me cuido, me pongo el chip para estar revitalizada, y el sexo a la tercera edad se lo pasa genial, porque tenés menos prejuicios que de chica”. A sus 70 años, confesó sin ningún tipo de pudor y con seguridad: “A mi edad empecé a darme el permiso de tener relaciones solo por sexo”.