Quién es la ex Gran Hermano que tiene una millonaria deuda por destrozos

La persona en cuestión es Romina Uhrig, quien, de acuerdo con la información presentada en el programa, adeuda $49.150.000 en concepto de carpintería, pintura, plomería, cerrajería, vidrios templados y otros arreglos. Además, en LAM exhibieron una placa con los montos adeudados en servicios y expensas: $104.904 de gas, $529.970 de luz, $1.115.775 de impuestos municipales, $1.483.610 de expensas.

En total, la ex diputada acumularía una deuda de $52.384.260, sumando los $3.234.260 en servicios y tasas impagas y los $49.150.000 por daños al inmueble. Por último, Ochoa señaló que la dueña de la casa envió una carta documento exigiendo el pago de la deuda, ya que el contrato estaba firmado a nombre de Romina Maricel Uhrig y Walter Alejandro Festa.

Nacho Castañares confesó el verdadero motivo por el que cortó su amistad con Romina Uhrig

En su paso por la casa de Gran Hermano, Nacho Castañares logró hacer grandes amigos gracias a su forma de ser y la particular característica de encajar en todos los grupos. Sin embargo, lo que parecía una firme amistad con Romina Uhrig se terminó diluyendo, por lo que expuso los motivos.

Teniendo en cuenta la gran cantidad de tiempo que compartieron en Gran Hermano, Nacho Castañares y Romina Uhrig supieron entablar una fuerte amistad. Tanto es así, que durante los primeros meses fuera de la casa se mostraron muy unidos. Sin embargo, eso parece haber quedado en el pasado.

Sucede que desde Ciudad Magazine le consultaron al jugador cuáles son las amistades más valiosas que le quedaron luego de su paso por la casa más famosa: “La verdad es que me llevo un montón. Bueno, hoy en día, estoy en pareja con Coty, que fue de mi Gran Hermano”.

“Me llevo amistades como la de Juli, la de Marcos, la de Thiago, la de Dani. Tengo muy lindos recuerdos de mi Gran Hermano y amistades que hasta hoy siguen estando”, expresó con alegría. Sin embargo, el hecho de que Nacho Castañares no haya nombrado a Romina Uhrig hizo ruido.

Es por eso que le consultaron la razón por la que perdieron la buena onda e incluso por qué se dejaron de seguir en las redes sociales: “Hubo ahí un conflicto, un dicho que no me gustó, sinceramente. Y bueno... esa fue como la repercusión, pero simplemente había cosas que no compartía. Entonces, me pareció más fácil actuar así”.