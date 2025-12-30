Quién es la famosa periodista que es la nueva novia de Juan Martín Del Potro

El extenista apostaría nuevamente al amor y en esta oportunidad de la mano de una figura de los medios.

La vida sentimental de Juan Martín del Potro siempre llamó la atención de todo el mundo. Su última relación confirmada fue con la modelo Oriana Barquet, conviviendo casi dos años. Antes, tuvo vínculos mediáticos con figuras como Jimena Barón y Sofía "Jujuy" Jiménez.

Pero ahora, tras los rumores de romance y hasta embarazo de la empresaria Agustina Meucci, ahora el extenista habría conquistado el corazón de una famosa periodista deportiva, en lo que se perfila como el posible "romance del año".

El encargado de revelar la primicia fue el periodista Juan Etchegoyen, en su ciclo de Mitre Live. Con información exclusiva, el comunicador expuso que la nueva conquista del tandilense sería Lara López Calvo , la reconocida economista y periodista de gran auge profesional. “Una fuente muy confiable me dijo que están juntos y yo confirmé con uno de los protagonistas que efectivamente tienen gente en común”, afirmó Etchegoyen para dar crédito al rumor.

image

El periodista describió un vínculo en sus etapas más iniciales, pero con proyección. “Es tan reciente que me dicen que se están conociendo y ambos tienen una idea de futuro juntos, no de algo momentáneo”, detalló. Según su informe, el acercamiento se dio en el ámbito laboral, un dato que anticipa un gran revuelo. “Este rumor de romance va a hacer ruido internacionalmente”, anticipó.

Los detalles de la nueva relación de Juan Martín Del Potro y Lara López Calvo

En su relato, Juan Etchegoyen hizo hincapié en el perfil de la supuesta nueva pareja. Subrayó que se trata de “una economista muy prestigiosa” y que Lara López Calvo tuvo “un auge impresionante este año en lo profesional”. Esta mención pinta un panorama de dos figuras consolidadas en sus respectivas áreas, lo que añade otro condimento de interés a la noticia.

El comunicador también contó que intentó contactar a los protagonistas. “Me contestó una sola de las partes que me confirmó que se conocen, pero que no hay romance”, reveló. Sin embargo, dejó entrever cierto escepticismo, añadiendo: “No sería la primera vez que los protagonistas se ocultan”. Con esta salvedad, dejó la puerta abierta a futuras confirmaciones.

Embed - Aseguran que Juan Martín Del Potro tiene un romance con Lara López Calvo: “Algo incipiente"

El presunto romance entre Del Potro y López Calvo llega en un momento de cambio para el extenista, quien busca nuevos rumbos lejos de las canchas, y para la periodista, en plena consagración de su carrera. Si los rumores se confirman, esta unión se convertiría en una de las relaciones más comentadas del espectáculo argentino.

No es la primera vez que Juan Martín Del Potro despierta interés con su vida sentimental. En el pasado, mientras permanecía en actividad, era considerado un soltero muy codiciado. Su primera pareja famosa fue la modelo Natalia Fassi, quién anteriormente había estado de novia con Carlos Tevez. Luego estuvo de novio con Sofía 'Jujuy' Jiménez, otra modelo y aún más conocida luego de una etapa de su carrera con mucha exposición en los medios. En los últimos años, estuvo en pareja con Jimena Barón, luego de su divorcio con Daniel Osvaldo. También, el extenista enfrentó rumores de un affaire con Luciana Salazar.