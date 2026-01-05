Quién es la mujer 44 años menor que Roly Serrano que enamoró al actor

El actor de 70 años está en pareja con una actriz cordobesa de 26. Su relación comenzó hace dos años y hay convivencia.

Roly Serrano volvió a la escena luego de un 2024 teñido por un terrible accidente automovilístico que lo dejó casi 9 meses internado en grave estado. Sin embargo, el actor logró superar la situación y este fin de semana reapareció en el escenario al frente de una obra de teatro en Villa Carlos Paz.

Junto a Nazarena Vélez, Barbie Vélez, Santiago Caamaño y Nacho Castañares, Serrano protagoniza Suspendan la boda en el Teatro Candilejas 1 y su vuelta fue ovacionada por el público.

No hay dudas de que su aparición fue emotiva ya que durante la internación luchó por su vida. Hoy, el actor vive un presente soñado y no solo desde lo laboral, también en el plano personal.

Es que según contó apostó nuevamente al amor, luego de la muerte en 2004 de su esposa Claudia con quien estuvo casado 20 años, y lo hizo con una joven cordobesa de 26 años.

Se trata de Candelaria Saldaño Vicente, una actriz 44 años menor que él a quien conoció a fines del 2023 en Córdoba cuando el actor viajó para hacer temporada con su obra Rolando.

Candelaria Vicente

Desde aquel entonces, la pareja no se separó e incluso Candelaria estuvo acompañando durante su internación y posterior rehabilitación donde logró bajar 50 kilos.

La joven es egresada de la Universidad de Córdoba donde estudió la licenciatura en teatro y está muy comprometida con el mundo artístico.

El actor reconoció, en una entrevista en Teleshow, que nunca se imaginó tener una nueva oportunidad en el amor y aseguró que ya conviven y que con ella “compartimos mucho en lo personal y en lo profesional”.