Quién es la nueva y joven novia de Nicolás Cabré

Majo Martino contó en Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri, que el actor Nicolás Cabré decidió apostar nuevamente a una relación de pareja y esta vez de la mano de una hermosa joven de 31 años que está muy lejos de los medio: "Ella se llama Jazmín Macino... Ella no quiere revelar su identidad, así que, en este momento, nos va a estar odiando. Los dos estaban solos y se ven muy seguido".

La periodista afirmó que el director de teatro ya incluye a su hija Rufina en los planes con Jazmín. "Yo lo vi en la mesa de Mirtha más aplomado", acotó Diego Ramos, y Majo cerró: "Viste que Cabré sale de un noviazgo y se mete en otro. No puede estar solo. Es ese tipo de personas que no puede estar solo".

El presente laboral de Nicolás Cabré

Nicolás Cabré habló en Diego a la tarde al aire de Radio Mitre y detalló su nuevo proyecto, mostrándose muy entusiasmado: “Estoy haciendo lo que me gusta pudiendo disfrutar de lo que hago, estoy bien no me puedo quejar, disfrutando de esta obra que nos divierte mucho”.

Y, además, el actor explicó que: “A veces se dan estas cosas, estos trabajos y posibilidades, y por lo general uno se da cuenta con el tiempo que lo tendría que haber disfrutado un poco mas. Hoy a lo mejor con más experiencia, con los ojos un poquitos más abiertos me doy cuenta”.